Goldene Toilette vor Lincoln Memorial – Protest gegen Trump sorgt für Aufsehen

Vor dem Lincoln Memorial tauchte plötzlich eine Toilette auf – und die steckt voller politischer Botschaft.

Montagmorgen auf der National Mall in Washington D.C.: Vor dem Lincoln Memorial, einem der bekanntesten Orte der amerikanischen Hauptstadt, stand plötzlich eine Toilette. Für Besucher der weitläufigen Promenade, die für ihren chronischen Mangel an sanitären Anlagen berüchtigt ist, hätte das eine willkommene Überraschung sein können – wäre die Kabine tatsächlich benutzbar gewesen.

War sie nicht. Und genau das war der Punkt.

Guerilla-Kunst als Protest

Hinter der Installation steckt die Guerilla-Kunstgruppe Secret Handshake, die sich bereits mit mehreren Aktionen auf der National Mall einen Namen gemacht hat. Die nicht funktionierende Toilette ist ihr jüngstes Werk – und zugleich ein unmissverständliches Statement gegen die Trump-Regierung. Die Gruppe setzt damit eine Reihe von Protestaktionen fort, die bewusst den öffentlichen Raum als Bühne nutzen.

Symbolischer Kontrast

Die Wahl des Ortes ist dabei kaum zufällig: Das Lincoln Memorial gilt als einer der symbolträchtigsten Plätze der amerikanischen Demokratie. Eine defekte Toilette davor zu platzieren, entfaltet seine Wirkung gerade durch die Absurdität des Kontrastes – zwischen dem Erhabenen und dem Banalen, zwischen politischem Anspruch und alltäglicher Dysfunktion.

Secret Handshake bedient sich damit einer langen Tradition der Protestkunst, die das Lächerliche als schärfstes Stilmittel einsetzt.