Rangnick testet WM-Elf: Wer darf heute ab 18:00 gegen Ghana ran?

Das WM-Jahr beginnt mit einer zentralen Frage, die das österreichische Fußballlager beschäftigt: Wer läuft gegen Ghana von Beginn an auf? Teamchef Ralf Rangnick nutzt das Testspiel am 27.03.2026 um 18:00 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion als Experimentierfeld – und gleichzeitig als erste Standortbestimmung mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Die Möglichkeit, bis zu elf Wechsel vorzunehmen, gibt ihm dabei maximalen Spielraum.

Dennoch ließ Rangnick keinen Zweifel daran, dass er nicht mit einer Reserveformation in die Partie gehen will. „Wir werden sicherlich auch wieder mit der bestmöglichen Elf beginnen“, erklärte Rangnick.

Wahrscheinliche Startelf

Die Trainingseinheiten der vergangenen Tage haben bereits ein klareres Bild ergeben. Als wahrscheinlichste Startelf zeichnet sich folgende Formation ab: Schlager – Posch, Danso, Friedl, Prass – Seiwald, Laimer – Schmid, Baumgartner, Sabitzer – Gregoritsch. In der Abwehr scheint die Viererkette mit Posch, Danso, Friedl und Prass derzeit gesetzt.

Im defensiven Mittelfeld dürften Seiwald und Laimer als Doppelsechs fungieren, dahinter sollen Baumgartner, Sabitzer und Schmid die Kreativität liefern. Ganz vorne ist Michael Gregoritsch der Favorit auf den Platz in der Sturmspitze. Der Angreifer präsentiert sich in guter Verfassung, bringt mit 73 Länderspielen reichlich Erfahrung mit und traf zuletzt für das Nationalteam entscheidend.

Besonders aufmerksam wird der Blick auf die Offensivreihe gerichtet sein. Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka befinden sich zwei Neuzugänge im Kader, für die es das erste Länderspiel im ÖFB-Dress sein könnte. Ob einer von beiden bereits in der Startelf steht, ließ Rangnick bewusst offen. Eines steht jedoch fest: Einsatzzeit werden beide bekommen.

Auf einige Stammkräfte muss Rangnick verzichten oder zumindest Rücksicht nehmen. David Alaba ist nach Wadenproblemen noch kein Kandidat für die Anfangsformation. Maximilian Wöber steht vorerst nicht zur Verfügung. Auch Xaver Schlager dürfte geschont werden. Rangnick betonte: „Wir werden sicher kein Risiko eingehen.“

Ghanas Stärken

Trotz einiger Absenzen kommt Ghana als ernst zu nehmender Gradmesser nach Wien-Leopoldstadt. Auch ohne Stars wie Mohammed Kudus oder Inaki Williams verfügen die Ghanaer über individuell starke Kräfte – allen voran Offensivspieler Antoine Semenyo, der für Gefahr sorgen kann. Mögliche Aufstellung Ghanas: Ati-Zigi – Djiku, Opoku, Adjetey – Senaya, Partey, Sibo, Mensah – Fatawu, Semenyo, Ayew.

Für Rangnick geht es darum, zu sehen, welche Spieler sich auf internationalem Niveau empfehlen und wie eingespielt die Abläufe bereits sind. Mit weiteren Testspielen gegen Südkorea am 31.03.2026 um 20:45 Uhr und Tunesien folgen in den kommenden Wochen weitere Gelegenheiten zur Feinabstimmung – ehe es zur Weltmeisterschaft geht.