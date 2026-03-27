Vor ÖFB-Duell: Rolex-Uhren des ghanaischen Teams aus Luxushotel verschwunden

Einbruch im Luxushotel, ausgeschaltete Kameras, gestohlene Rolex-Uhren – Ghanas Nationalteam erlebt seinen Wien-Aufenthalt anders als geplant.

Die ghanaische Fußballnationalmannschaft ist derzeit in einem Wiener Luxushotel in Wien-Donaustadt einquartiert. Während sich die Spieler zum Zeitpunkt des Vorfalls beim Training für das Spiel um 18 Uhr befanden, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu mehreren Hotelzimmern und durchwühlten diese. Einem ghanaischen Radiosender zufolge wurden dabei mindestens zwei hochpreisige Rolex-Uhren entwendet.

Darüber hinaus soll Bargeld in Höhe von 2.000 Euro verschwunden sein, wie aus Angaben der Verantwortlichen hervorgeht.

Kameras außer Betrieb

Besonderes Gewicht erhält der Fall durch einen möglichen Sicherheitsmangel: Ghanas Sportminister Kofi Adams zufolge sollen die Überwachungskameras des Hotels zum Zeitpunkt der Tat außer Betrieb gewesen sein. Gegenüber der „Krone“ bestätigte die Wiener Polizei den Einsatz. Beamte der Inspektion Langobardenstraße wurden am Donnerstag gegen 10 Uhr verständigt, obwohl sich der Einbruch bereits am Mittwoch ereignet haben soll.

Ermittlungen laufen

Ob neben den Uhren tatsächlich auch mehr als 2.000 Dollar in bar gestohlen wurden, ist bislang ungeklärt – eine Bestätigung durch die österreichischen Behörden steht noch aus. Die Ermittlungen wurden inzwischen vom Landeskriminalamt übernommen.

Der Gesamtschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen.