Vucic warnt: „Europa steht vor schwerster Energiekatastrophe der Geschichte

Serbien sichert sich günstiges Gas – doch Vucic warnt eindringlich vor einer Energiekrise, die ganz Europa erschüttern könnte.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat sich in einer öffentlichen Ansprache zur Energielage in Serbien und zur globalen Energiesituation geäußert. Im Mittelpunkt stand dabei ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, in dem neben Energiefragen auch weitere politische Themen zur Sprache kamen.

Besonders hervorgehoben hat Vucic die Verlängerung des Gaslieferabkommens mit Russland um drei Monate. „Was für mich von außerordentlicher Bedeutung war und wofür ich Präsident Putin gedankt habe, ist die Verlängerung des Gasabkommens um drei Monate“, erklärte er. Der aktuelle Marktpreis für Gas liege bei rund 645 Dollar, Serbien zahle hingegen etwa 320 Dollar – womit das Land nach Einschätzung Vucics zu den zwei oder drei europäischen Staaten mit den niedrigsten Gaspreisen zählen werde.

Gespräch mit Putin

Das Gespräch mit Putin habe auch andere Bereiche umfasst. Vucic berichtete, er habe den russischen Präsidenten nach seiner Einschätzung zu einem möglichen Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine und im Iran befragt. Umgekehrt habe Putin Fragen zu Kosovo und zur Republika Srpska gestellt. Darüber hinaus habe Vucic seinen Gesprächspartner über das Bündnis zwischen Pristina, Tirana und Zagreb informiert.

Steigende Ölpreise

Eindringlich warnte Vucic vor den Folgen steigender Ölpreise. Der Preis pro Barrel habe bereits 115 Dollar erreicht, ein weiterer Anstieg sei zu befürchten. Ohne staatliche Eingriffe müsste Diesel an serbischen Tankstellen mindestens 290 Dinar kosten – tatsächlich liege der Preis derzeit bei 213 Dinar.

Wie lange diese Subventionierung aufrechterhalten werden könne, ließ Vucic offen. „Sollte sich die Lage weiter zuspitzen und es zu einem Bodenangriff oder Angriffen auf Inseln kommen, wird die Welt, insbesondere Europa, mit der größten Energiekrise der Geschichte konfrontiert sein. Ich bitte alle, noch einmal gründlich darüber nachzudenken – Europa kann das nicht durchhalten, niemand kann das durchhalten“, so Vucic.