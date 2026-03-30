Zyklon verwandelt Australien in Mars-Landschaft

Australien erlebt ein Naturschauspiel, das selbst erfahrene Meteorologen staunen lässt – ausgelöst durch Zyklon Narelle.

An der Westküste Australiens hat der tropische Zyklon Narelle ein seltenes und spektakuläres Naturschauspiel ausgelöst: Der Himmel über der Region färbte sich in ein intensives Blutrot.

Als der Wirbelsturm am Freitag auf die Westküste traf, brachte er neben starken Winden und heftigen Regenfällen auch massive Staub- und Sandstürme mit sich. Feiner Wüstenstaub wurde dabei in die Atmosphäre geschleudert, wo er das einfallende Sonnenlicht so streute, dass der Himmel einen markant rötlichen Farbton annahm.

Roter Himmel

Besonders betroffen war nach Angaben von Fox Weather die Region rund um die Meeresbucht Shark Bay in Westaustralien, darunter auch der Küstenort Denham. Der Boden dieser Gegend enthält besonders viel Eisen, was dem Sand seine charakteristisch rötliche Farbe verleiht.

Wird dieser Staub durch Stürme in die Luft gewirbelt, entsteht in Verbindung mit dem gestreuten Sonnenlicht ein orange-roter Farbeffekt: Die längeren roten Wellenlängen des Lichts werden dabei weniger stark gestreut als die kürzeren blauen und grünen, die größtenteils absorbiert werden. Je dichter die Staubwolke in der Atmosphäre ist, desto ausgeprägter fällt dieser Effekt aus.

Globale Aufmerksamkeit

Medien wie die New York Times, CNN und die Washington Post griffen das Phänomen auf und veröffentlichten Berichte mit den beeindruckenden Aufnahmen. Die Bilder, die in den vergangenen Tagen aus Teilen Westaustraliens durch die sozialen Netzwerke kursierten, wirkten auf viele Betrachter nahezu unwirklich: Mitten am Tag verdunkelte sich der Himmel, und die Landschaft tauchte in ein gleißendes Rot.