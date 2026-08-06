Silber, Blei, Zink: Ausländische Investoren auf Schatzsuche in Bosnien

Ein australisches Unternehmen setzt auf Bosnien – und auf ein Gebiet, das geologisch seit Jahrzehnten schlummert.

Anfang Juni hat das australische Unternehmen Regener8 Resources die Übernahme des Projekts Srebrenica North in Bosnien und Herzegowina offiziell abgeschlossen und hält damit nun hundert Prozent der Anteile an einem Explorationsgebiet, das sich über rund 80 Quadratkilometer erstreckt. Das Projekt umfasst zwei Explorationslizenzen – Vagan und Dolovi – und liegt im historisch gewachsenen Bergbaurevier rund um Srebrenica im Osten Bosnien und Herzegowinas. Parallel zur Übernahme hat das Unternehmen ein lokales Team aufgebaut, das die Explorationsarbeiten vor Ort koordinieren soll.

Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion startete Regener8 mit der ersten Feldkampagne: einer systematischen Bodenprobenentnahme an ausgewählten Standorten in der Region. Laut dem Quartalsbericht des Unternehmens konzentrierten sich diese Arbeiten auf die Standorte Zanik und Caus, die beide innerhalb der Explorationslizenz Dolovi liegen. Insgesamt wurden 208 Bodenproben entnommen, verteilt in Abständen von jeweils rund 100 Metern entlang von Bergrücken und Anhöhen.

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Erste Feldkampagne

Ziel dieser Kampagne ist die Erstellung des ersten modernen und systematisch erhobenen Datensatzes für das Gebiet – eine Grundlage, auf der die vielversprechendsten Standorte für die weitere Exploration präziser eingegrenzt werden sollen. Die Laborergebnisse der entnommenen Proben stehen noch aus. Nach deren Auswertung plant das Unternehmen detailliertere geophysikalische Untersuchungen, weitere Probenentnahmen im gesamten Lizenzgebiet sowie erste Explorationsbohrungen.

Die Standorte, an denen nun moderne Methoden zum Einsatz kommen, sind in der Geologie der Region seit Langem bekannt. Historische Untersuchungen am Standort Zanik dokumentierten Gehalte von bis zu 412 Gramm Silber pro Tonne, 21,9 Prozent Blei, 7,3 Prozent Zink sowie 0,9 Prozent Antimon – ergänzt durch Nachweise mineralisierter Erzadern. Regener8 betont ausdrücklich, dass es sich dabei um ältere Befunde handelt und die Ergebnisse der laufenden Probenkampagne noch nicht vorliegen.

Strategische Lage

Strategisch ist das Projekt günstig positioniert: Das Explorationsgebiet liegt zwischen zwei aktiven Bergwerken der Mineco Group – dem Bergwerk Sase, einem etablierten Produzenten von Blei-, Zink- und Silberkonzentraten, sowie dem Bergwerk Veliki Majdan, das ebenfalls Blei und Zink fördert. Darüber hinaus befindet sich das Gebiet innerhalb des sogenannten Tethyan Metallogenic Belt, einer der bedeutendsten Zonen für polymetallische Lagerstätten in Europa.

Regener8 verweist in diesem Zusammenhang auch auf das wachsende Interesse internationaler Bergbauinvestoren an Bosnien und Herzegowina. Als Beispiel nennt das Unternehmen die Übernahme von Adriatic Metals durch Dundee Precious Metals, die das Rohstoffpotenzial des Landes zuletzt verstärkt ins Blickfeld der Branche gerückt hat.

Nach der Laborauswertung werden prioritäre Zonen für weiterführende Untersuchungen und erste Bohrungen definiert – ein entscheidender Schritt hin zur Bewertung des tatsächlichen wirtschaftlichen Potenzials der Lagerstätte.