Silvester-Überbleibsel: Hund findet abgetrennten Körperteil

Einen unerwarteten und makaberen Fund machte ein Hund am Neujahrstag in Stuttgart. Während die Überbleibsel der Silvesterfeierlichkeiten meist aus ausgebrannten Raketen und Böllern bestehen, stieß er auf etwas weitaus Unheimlicheres: einen menschlichen Finger.

Schockierende Entdeckung am Neujahrstag

Am Tag nach dem Jahreswechsel machte eine Hundebesitzerin in Stuttgart eine überraschende Entdeckung. Ihr Vierbeiner fand einen menschlichen Finger auf einer öffentlichen Wiese. Der ungewöhnliche Fund wurde unverzüglich der örtlichen Polizei gemeldet.

Gefahren von Feuerwerk

Die polizeilichen Untersuchungen ergaben bald eine plausible Erklärung für das Körperteil: Der Finger gehört vermutlich einem 33-jährigen Mann, der durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Silvesterknaller schwer verletzt wurde. Das gefundene Körperteil wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ob der Finger erfolgreich wieder angenäht werden konnte, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Der Vorfall in Stuttgart verdeutlicht die Gefahren, die unachtsam verwendete Feuerwerkskörper mit sich bringen. Diese Problematik ist jedoch nicht auf Stuttgart beschränkt: Allein in Wien verzeichnete die Berufsfeuerwehr am Jahreswechsel 319 Einsätze. Zwischen brennenden Balkonen, zerstörten Müllcontainern und der unsachgemäßen Lagerung von über 4,2 Tonnen Feuerwerkskörpern gab es auch mehrere Schwerverletzte.