Simpsons-Sensation auf ProSieben: Kultfamilie mit geheimem Serienfinale?

Die gelbe Kultfamilie kehrt zurück – und bringt eine Sensation mit: Bart Simpson wird endlich elf Jahre alt. Die neuen Folgen starten am 6. Oktober auf ProSieben.

Die 36. Staffel der Kult-Zeichentrickserie „The Simpsons“ feiert am Montag, 6. Oktober 2025, ihre Deutschland-Premiere auf ProSieben. Die neuen Folgen werden werktäglich ab 18.40 Uhr ausgestrahlt. Im Zuge einer Programmumstellung platziert der Sender zuvor die neue Daily-Soap „Die Cooking Academy“ um 18 Uhr sowie die Nachrichtensendung „:newstime“ um 18.30 Uhr. Im Anschluss an die gelbe Familie folgt um 19.05 Uhr das Wissensmagazin „Galileo“.

Besonders bemerkenswert ist die Auftaktepisode der neuen Staffel: Bart Simpson, der ewige Zehnjährige, feiert seinen elften Geburtstag – ein ungewöhnlicher Entwicklungsschritt in der langjährigen Serienhistorie. Die Episode mit dem Titel „Bart’s Birthday“ wurde unter Einsatz künstlicher Intelligenz konzipiert und enthält bereits Elemente eines möglichen Serienfinales.

Die deutsche Ausstrahlung erfolgt mit deutlichem zeitlichen Abstand zur US-Premiere: Die 36. Staffel lief in den USA bereits zwischen September 2024 und Mai 2025 bei FOX, wodurch ProSieben-Zuschauer die komplette Staffel in deutscher Synchronfassung erhalten.

Exklusive Inhalte

Während die 35. Staffel bei FOX (US-Fernsehsender) 18 Episoden umfasste, bietet die 36. Staffel neben den 18 regulären FOX-Episoden vier zusätzliche Folgen exklusiv für Disney+. Der Streaming-Dienst ergänzt sein Angebot zudem mit Exklusivinhalten, die im linearen Programm von ProSieben nicht zu sehen sein werden. Diese Disney+-Exklusivepisoden sind parallel zur deutschen ProSieben-Ausstrahlung bereits verfügbar und erweitern das Angebot für Streaming-Nutzer erheblich.

Bei den Originalstimmen bleibt alles beim Bewährten: Dan Castellaneta spricht weiterhin Homer Simpson, begleitet vom etablierten Ensemble der Hauptcharaktere. Als Gaststars der 36. Staffel wurden unter anderem Talkshow-Legende Conan O’Brien und Hollywood-Star Tom Hanks gewonnen.

Langfristige Zukunft

Fans können beruhigt sein: Die Zukunft der gelben Familie ist langfristig gesichert. Die Produktion ist bis zur 40. Staffel bei FOX bestätigt, was vermutlich auch die Fortsetzung auf ProSieben und Disney+ in Deutschland bedeutet.