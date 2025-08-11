Netflix-Hammer: Beliebte Serie „Wednesday“ bekommt dritte Staffel

Noch bevor die aktuelle Staffel vollständig ausgestrahlt ist, sichert sich der düstere Netflix-Hit „Wednesday“ bereits die Verlängerung für eine dritte Runde.

Die neue Staffel von „Wednesday“ startete gerade erst auf Netflix, wobei zunächst nur ein Teil der Episoden veröffentlicht wurde. Die restlichen vier Folgen werden Zuschauer ab dem 3. September sehen können. Während Regisseur Tim Burton mit dem aktuellen Staffelauftakt bereits große Erfolge verzeichnet, bestätigte der Streaming-Dienst bereits die Produktion einer dritten Season. Netflix verkündete die offizielle Verlängerung am 23. Juli und kündigte auf Instagram die Rückkehr von Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones und Luis Guzman mit den Worten an: „Aller schrecklichen Dinge sind drei.“

Der Erfolg der Serie kommt nicht überraschend – „Wednesday“ zählt zu den meistgesehenen englischsprachigen Produktionen in der Geschichte von Netflix. Netflix-Content-Chefin Bela Bajaria bezeichnete die Serie offiziell als „unsere beliebteste englischsprachige TV-Show“, was die Spitzenposition im internen Ranking des Streaming-Riesen unterstreicht. Die konkrete Handlung der kommenden Staffel bleibt vorerst im Dunkeln, da Fans zunächst das Finale der aktuellen Season abwarten. Bekannt ist lediglich, dass die Protagonistin insgesamt sieben Jahre an der Nevermore-Academy verbringen wird.

Langfristige Pläne

Branchengerüchten zufolge könnte jedes Schuljahr eine eigene Staffel erhalten, was auf langfristige Pläne des Streaming-Anbieters hindeutet. Die Verantwortlichen erwägen offenbar auch die Entwicklung eines Spin-offs. Showrunner Alfred Gough und Miles Millar bleiben für die dritte Staffel an Bord, ebenso wie Regisseur Tim Burton, was Kontinuität in der kreativen Leitung gewährleistet.

Addams-Familie expandiert

Zudem sollen Figuren wie Morticia und Gomez Addams künftig stärker in den Vordergrund rücken. Chefautor Alfred Gough bestätigte diese Überlegungen mit den Worten: „Es ist etwas, das wir definitiv in Erwägung ziehen; es gibt andere Charaktere, die wir uns ansehen können.“ Während Zuschauer auf die zweite Staffel drei Jahre warten mussten, dürften die Dreharbeiten für die nächste Fortsetzung voraussichtlich deutlich zügiger beginnen. Weitere Details zu Staffel 3, einschließlich Starttermin und zusätzlicher Besetzung, will Netflix zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.