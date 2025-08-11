Von Titelhoffnung zum Tribünen-Zorn: Violette Seelen im freien Fall

Von Meisterträumen zur bitteren Realität: Bei Austria Wien herrscht nach der Heimpleite gegen den WAC Krisenstimmung. Die Fans reagieren mit deutlichem Unmut.

Nach der 0:2-Pleite gegen den WAC hallten Pfiffe durch das Stadion am Verteilerkreis, während die Austria-Spieler mit gesenkten Köpfen in der Kabine verschwanden. Für die Wiener steht am Donnerstag das richtungsweisende Europacup-Duell mit Ostrava (tschechischer Verein) auf dem Programm. Die Wolfsberger hingegen zeigten in Wien eine „Topleistung“, während Austria-Coach Stephan Helm nach dem Abpfiff Klartext sprach: „Ich will nichts schönreden.“

Die Stimmung bei den Veilchen hat sich dramatisch gewandelt. Vor etwa zwei Monaten träumte man in Wien-Favoriten noch vom Meistertitel, doch die Realität präsentiert sich in der noch jungen Saison ganz anders. Eine spürbare Krisenstimmung macht sich breit.

Die Tabellensituation spricht eine deutliche Sprache: Mit nur einem Punkt aus dem ersten Spiel rangiert Austria Wien lediglich auf Platz 8 der Bundesliga.

Tribünen-Unmut

Die Unmutsbekundungen von den Tribünen nach der Heimniederlage gegen die Kärntner sprechen Bände. Dabei sind es nicht allein die ausbleibenden Ergebnisse, die für Frust sorgen – auch die Art und Weise des Auftretens lässt sowohl innerhalb des Vereins als auch im Umfeld die Alarmglocken schrillen. Bereits medial war Coach Stephan Helm nach dem verpatzten Saisonstart unter Druck geraten, wobei Experten seine „heikle Position“ thematisierten.