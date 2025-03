Sind Online Casinos in Österreich legal?

In Österreich hat die Casinos Austria AG das Monopol auf Online-Glücksspiel, das ausschließlich über die Plattform Win2Day legal angeboten wird. Mithilfe von Experten von gamblizard.de beleuchtet der Artikel die Lizenzierung, ihre Vor- und Nachteile sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Online-Casinos im Land sind ein absolutes Monopol, das der Casinos Austria AG gehört, und ja, Online-Casinos sind in Österreich legal. Casinos Austria AG ist seit etwa 15 Jahren auf dem heimischen Markt bekannt. Legal ist das Online-Glücksspiel nur durch Lotterieausspielungen und Poker definiert. Alle Angebote sind auf der Win2Day-Plattform integriert, für Sportwetten wird die Tipp3-Software der Marke verwendet.

Gemeinsam mit ihnen werden wir alle Aspekte der Lizenzierung in Österreich herausfinden und ihre positiven und negativen Elemente analysieren.

Wie beliebt sind Casinos bei den Österreichern?

In Österreich gibt es eine große Anzahl von kultigen Casinos. Und sie sind nicht nur für die Österreicherinnen und Österreicher selbst kultig, sondern in ganz Europa beliebt. So wurde die erste Genehmigung für den Bau einer Spielbank bereits im Jahr 1922 erteilt. Seither haben sich die Monopolbetriebe nicht nur bei der heimischen Bevölkerung, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. So hat die Casinos Austria AG derzeit Niederlassungen in 15 Ländern. Insgesamt betreibt das Unternehmen 57 Betriebe. Ein weiterer Entwicklungsvektor sind rund 100 Kreuzfahrtschiffe mit einem vollwertigen Casino an Bord.

Wenn man über die Glücksspielkultur im Lande spricht, lohnt es sich, ein paar Worte über die 3 bekanntesten Casinos in Österreich zu verlieren: Casino Baden bei Wien, Velden und Casino Salzburg.

Casino in Baden bei Wien

FOTO: tourismus.baden.at/Silver Julius

Eines der luxuriösesten Spiellokale Europas empfängt seine Gäste in einem Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. Besonderheiten beim Besuch des Clubs:

Die Location ist ab 19 Uhr voll ausgelastet; Strenge Kleiderordnung (nur Cocktail- und Abendtoiletten); Verfügbarkeit eines Ausweises (mit Foto); Alter der Besucher – ab 18 Jahren; Preis der Eintrittskarte – 23 + Euro.

Velden

FOTO: Falkensteiner Schlosshotel Velden

Die erste Spielhalle wurde 1950 gebaut, aber als der Kundenstrom zunahm, beschlossen die Behörden, sie zu erweitern. Seit 1989 kann die Spielhalle bis zu 4 Tausend Kunden gleichzeitig aufnehmen. Der Komplex verfügt über einen Spielplatz im Freien, eine Bar, ein Restaurant, einen Schnellimbiss und eine Terrasse mit Zugang zu einem natürlichen See.

Casino Salzburg

Das Casino befindet sich in einem echten Palast, der selbst ein Wahrzeichen der Stadt ist. Das Rokoko-Gebäude wurde bereits mehrmals als Filmkulisse genutzt. Heute wird das Glücksspiel oft mit Auftritten berühmter Popsänger und Theateraufführungen kombiniert.

Österreichischer Monopolbetrieb bei Online-Casinos

FOTO: win2day

Das Glücksspielwesen in Österreich wird auf zwei Ebenen kontrolliert: dem Bundesmonopol und lokalen Ablegern. Zur ersten Kategorie gehören die landbasierten Clubs. Das Ausland hat 15 Lizenzen vergeben. Alle von ihnen – das Eigentum der Marke Casinos Austria AG. Jährlich besuchen mehr als 7,5 Millionen Spielerinnen und Spieler die Einrichtungen des Monopolisten. Zu ihren Diensten stehen:

Spieltische – 545 Einheiten;

– 545 Einheiten; Spielautomaten – 6365 Stück;

– 6365 Stück; Lottoannahmestellen – 5193 Standorte.

Die Gesetzgebung der Provinzen hat das Recht, nur die Wettindustrie zu regulieren: Die Betreiber erhalten eine Arbeitserlaubnis von den lokalen Regierungsvertretern. Außerdem gibt es keine föderale Kontrolle in einem solchen Segment wie den „provinziellen Casinos“. Ein solches Lokal darf den Kunden nicht mehr als 50 Geräte anbieten, und die Höhe der Einsätze ist auf 10 Euro begrenzt. Der festgelegte Höchstgewinn beträgt 10 Tausend Euro. Auch die Lotterie ist monopolisiert: Die Ziehungen werden nur von einer einzigen Marke, den Österreichischen Lotterien, durchgeführt.

Regulierungsbehörden, die das Glücksspiel in Österreich kontrollieren

Die Kasinokonzession in Österreich und die Lizenzierung von Lotteriebetreibern unterstehen dem Finanzministerium. Die Genehmigungen werden auf der Grundlage der folgenden Vorschriften erteilt:

Glücksspielgesetz (Austrian Gambling Act). Ein Gesetzespaket mit einer Liste von Anlagen für lokale Monopolisten. Österreichisches Bürgerliches Gesetzbuch (Austrian Civil Code). Das Dokumentenpaket schreibt die Kontrollnormen für alle Formen des Glücksspiels um Geld vor. E-Commerce-Gesetz. Vorschriften für die Kontrolle der virtuellen Industrie und des Buchmachens. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (Law on Unfair Competition). Gesetz, das die Normen für die Erbringung von Unterhaltungsdienstleistungen und deren Werbung durch Medien und Werbemittel vorschreibt.

Casinolizenz in Österreich: Wie bekommt man sie?

Die österreichische Glücksspiellizenz ist ein inländisches Produkt, das nur für einheimische Unternehmer bestimmt ist. Um ein Zertifikat zu erwerben, muss der Investor daher ein Unternehmen im Land registrieren. Außerdem unterliegt der Antragsteller den folgenden Anforderungen:

Einholung und Bereitstellung von Informationen über die Eintragung der Rechtsform (Gesellschaftsvertrag, Bestätigung der physischen Adresse, Sonstiges). Bankkonto auf den Namen des Unternehmens (der Reservefonds muss im Hoheitsgebiet des Offshore-Landes geführt werden). Vorlage eines detaillierten Geschäftsplans des Unternehmens für das nächste Trimester (Informationen über Markenziele, erwartete Investitionen, Geschäftsaussichten sind obligatorisch). Überprüfung und Test der Software auf technische Relevanz und Wartbarkeit. Detaillierte Auflistung der Spielinhalte mit vollständiger Bezeichnung und Beschreibung der einzelnen Einheiten. Detaillierte Informationen über Zahlungsdienste mit teilweisen Beispielen von Zahlungen früherer Ziehungen.

Was sind die Alternativen?

Die Gamblizard-Website hat einen tollen Artikel über Online Casinos in Österreich und welche Alternativen es zum lokalen Monopol gibt. Kurz gesagt, sind diese Alternativen internationale Online Casinos, die Euro akzeptieren und eine deutsche Schnittstelle haben. Es gibt viele solcher Casinos, die mit einer maltesischen oder Curacao-Lizenz arbeiten, also zuverlässig sind und lizenzierte Anbieter sowie Ein- und Auszahlungsmethoden auf ihren Plattformen haben.

Jeder Spieler und jede Spielerin kann selbst entscheiden, ob er/sie bei einem vertrauenswürdigen win2day-Anbieter spielt oder ein anderes international lizenziertes Online-Casino ausprobiert. Jetzt haben Sie das österreichische Glücksspielmonopol verstanden und können eine fundierte Entscheidung treffen.

