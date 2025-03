Neues Parksystem in der SCS: Was sich ab April 2025 ändert

Ab dem 14. April 2025 wird das Parken in der Westfield Shopping City Süd (SCS) komplett umgestellt. Das neue System mit Kennzeichenerkennung ersetzt die bisherigen Schranken und Ticketautomaten. Was bedeutet das für die Besucher:innen? Hier ein Überblick über alle wichtigen Änderungen.

Mit der neuen Technologie wird das eigene Kennzeichen automatisch erfasst – ein Papierticket ist nicht mehr nötig. Das bedeutet für alle Besucher:innen einen schnelleren Ein- und Ausfahrtsprozess. Wer sein Auto abstellt, sollte sich allerdings sein Kennzeichen gut merken oder ein Foto davon machen, denn dieses wird bei der Bezahlung benötigt.

Regelungen für Außenparkplätze

Kostenlose Parkzeit: 4 Stunden für alle Besucher:innen

4 Stunden für alle Besucher:innen Kostenpflichtige Zeit: Nach Ablauf der 4 Stunden kostet jede weitere Stunde 2,50 €

Nach Ablauf der 4 Stunden kostet jede weitere Stunde 2,50 € Kinobesucher:innen: 6 Stunden kostenlos, wenn sie ihr Kennzeichen nach Vorzeigen der Kinokarte am Kassenautomaten im Cineplexx eingeben

6 Stunden kostenlos, wenn sie ihr Kennzeichen nach Vorzeigen der Kinokarte am Kassenautomaten im Cineplexx eingeben Bezahlvorgang: Ausschließlich bargeldlos (Bankomatkarte, Kreditkarte oder Best-in-Parking-App)

Parkhaus: Andere Regeln als draußen

Das Parken im Parkhaus folgt anderen Richtlinien. Hier gibt es keine pauschale 4-Stunden-Grenze für kostenlose Parkzeit:

Westfield Club Mitglieder: 2 Stunden gratis, danach 2,50 € pro Stunde

2 Stunden gratis, danach 2,50 € pro Stunde Nicht-Mitglieder: Parken ab der ersten Minute kostenpflichtig (2,50 € pro Stunde)

Parken ab der ersten Minute kostenpflichtig (2,50 € pro Stunde) Schrankenlose Ausfahrt: Durch automatische Kennzeichenerkennung entfällt das Anhalten an Schranken

Sonderregelungen für bestimmte Gruppen

Einige Besuchergruppen profitieren von besonderen Parkregelungen:

Pensionisten und Menschen mit Behinderungen können gegen Vorlage eines Nachweises an der Center-Rezeption kostenlos parken.

können gegen Vorlage eines Nachweises an der Center-Rezeption kostenlos parken. Westfield Club Mitglieder erhalten in Parkhäusern zwei Stunden kostenloses Parken.

erhalten in Parkhäusern zwei Stunden kostenloses Parken. Kinogäste dürfen sechs Stunden kostenfrei am Südparkplatz stehen, wenn sie ihre Kinokarte scannen.

Westfield Club: Lohnt sich die Mitgliedschaft?

Die Westfield Club Mitgliedschaft ist kostenlos und bietet exklusive Vorteile. Neben Rabatten und Sonderaktionen erhalten Mitglieder im Parkhaus zwei Stunden gratis. Die Anmeldung erfolgt online über die Website oder die App. Auch ohne Smartphone ist eine Anmeldung möglich: Mitglieder können ihren Barcode ausdrucken und diesen beim Parkvorgang scannen.

Trotz der neuen Parkgebühren bleibt das Parken für Kurzzeitbesucher:innen kostenlos – zumindest auf den Außenparkplätzen. Eine Clubmitgliedschaft kann sich jedoch lohnen, wenn man öfter länger in der SCS unterwegs ist.

Bezahlung & Parkdauer-Erfassung

Die Abwicklung erfolgt vollständig digital:

Zahlungsmöglichkeiten: Bargeldlose Zahlung mit Bankomatkarte, Kreditkarte oder Best-in-Parking-App

Bargeldlose Zahlung mit Bankomatkarte, Kreditkarte oder Best-in-Parking-App Kassenautomaten: Direkt an den Eingängen des Centers platziert

Direkt an den Eingängen des Centers platziert Nach der Bezahlung: 30 Minuten Zeit, um das Gelände zu verlassen

Das neue System basiert auf einem modernen Kennzeichenerkennungssystem. Kameras erfassen Ein- und Ausfahrt automatisch, was lange Wartezeiten und Papierchaos an Schranken verhindert. Eine vorherige Registrierung ist nicht notwendig, die Erfassung erfolgt in Echtzeit.

Was tun bei Problemen?

Sollte das Kennzeichen nicht erkannt werden, ist das oft auf Verschmutzungen zurückzuführen. Laut Straßenverkehrsordnung muss das Kennzeichen stets gut lesbar sein – eine regelmäßige Reinigung kann also unnötige Probleme vermeiden. Falls Schwierigkeiten auftreten, stehen während der Umstellungsphase Promotoren vor Ort zur Verfügung. Zudem gibt es eine Hotline der Betreiberfirma Best in Parking (BIP) sowie Ansprechpartner:innen an den Center-Rezeptionen.

Schneller, digitaler, aber mit Gebühren

Das neue Parksystem der Westfield Shopping City Süd modernisiert den Parkvorgang und soll den Ablauf erleichtern. Gleichzeitig wird jedoch das kostenlose Parken für viele Besucher:innen eingeschränkt. Wer regelmäßig länger als vier Stunden bleibt oder das Parkhaus nutzt, sollte über eine Westfield Club Mitgliedschaft nachdenken, um Gebühren zu sparen. Mit der digitalen Erfassung entfällt das lästige Ziehen und Aufbewahren von Parktickets – ein Vorteil, der jedoch mit einer bargeldlosen Bezahlungspflicht einhergeht.

Die größte Veränderung: Kein Ticket mehr, sondern das eigene Kennzeichen als Zugang zum Parkplatz! Wer das neue System rechtzeitig verinnerlicht, kann sich unnötige Zusatzkosten ersparen.