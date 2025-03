Frau findet beim Spaziergang toten Säugling auf Wiese

Ein toter Säugling auf einer Wiese schockiert Baden-Württemberg. Eine jugendliche Mutter steht im Fokus der Ermittlungen, doch vieles bleibt im Dunkeln.

Ein tragischer Fund erschütterte kürzlich die Gemeinde Steinen-Hüsingen in Baden-Württemberg. Eine Spaziergängerin entdeckte auf einer Wiese nahe einer Kreisstraße einen toten Säugling. Seit diesem schockierenden Vorfall vor rund einem Monat arbeitet eine 30-köpfige Ermittlungsgruppe intensiv daran, die Eltern des Kindes zu ermitteln. Vor kurzem meldete sich eine jugendliche Mutter bei den Behörden, doch die genauen Umstände des Falls sind nach wie vor ungeklärt.

Am vergangenen Samstag trat die Minderjährige in Begleitung ihrer Eltern an die Polizei heran. Eine DNA-Analyse des Landeskriminalamts bestätigte ihre Mutterschaft zweifelsfrei. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und haben ein entsprechendes Verfahren gegen die junge Mutter eingeleitet, ohne jedoch eine Festnahme vorzunehmen. Ob das Neugeborene bei der Geburt lebensfähig war, bleibt unklar, und die endgültige Todesursache ist noch nicht ermittelt.

Ermittlungen und Schutz

Die Behörden haben beschlossen, nur wenige Details zu veröffentlichen, um die Persönlichkeitsrechte der jugendlichen Beschuldigten zu wahren. „Der Schutz der Persönlichkeitsrechte jugendlicher Beschuldigter genießt einen besonders hohen Stellenwert“, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Daher bleiben sowohl das exakte Alter der Mutter als auch mögliche Motive ungenannt. Was veranlasste die junge Frau, ihr Baby auf der Wiese zurückzulassen? War sie dabei allein oder erhielt sie Hilfe? Welche Rolle spielten ihr Umfeld oder ihre Eltern?

Fälle von getöteten Neugeborenen rufen immer wieder Entsetzen hervor, doch es gibt Hilfsangebote für Schwangere in Not. Anonyme Unterstützung bieten Babyklappen und Beratungsstellen, sodass niemand in verzweifelten Situationen allein gelassen wird.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Lörrach unter der Telefonnummer 07621/1760 entgegen.