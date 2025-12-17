Smartwatch unter dem Christbaum: Limitierte HUAWEI-Sets mit Gratis-Extras

Technologie mit Herz: Die limitierten Weihnachtssets von HUAWEI verbinden smarte Funktionen mit emotionalem Mehrwert – für ein Fest, das auf Gesundheit und Fürsorge setzt.

In diesem Weihnachtsfest rückt das Wesentliche in den Mittelpunkt: Gesundheit, persönliches Wohlbefinden und gegenseitige Fürsorge. Moderne Smartwatches entwickeln sich dabei zu wertvollen Alltagsbegleitern, die motivieren, unterstützen und Sicherheit vermitteln. Mit den neuen limitierten Xmas Style Sets greift HUAWEI genau diesen Gedanken auf – die Geschenksets vereinen Technologie mit emotionalem Mehrwert und Alltagstauglichkeit. Sie eignen sich besonders für Menschen, denen Sie etwas Bedeutungsvolles mit auf den Weg geben möchten.

Für aktive Menschen ohne Kompromisse bei der Handgelenksfreiheit bietet sich die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro an. Sie kommt in drei exklusiven Weihnachtssets, jeweils mit HUAWEI FreeBuds SE 3 und einem Zusatzarmband. Die gelungene Verbindung aus Ästhetik und Funktionalität macht diese Uhr zum idealen sportlichen Begleiter.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro mit schwarzem Fluorelastomer- und rotem Nylon-Armband

Gratis-Zugabe: HUAWEI FreeBuds SE 3 + zusätzliches Armband

209 Euro

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro mit blauem Fluorelastomer- und blauem Nylon-Armband

Gratis-Zugabe: HUAWEI FreeBuds SE 3 + zusätzliches Armband

209 Euro

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro mit grünem Nylon- und buntem Nylon-Armband

Gratis-Zugabe: HUAWEI FreeBuds SE 3 + zusätzliches Armband

209 Euro

Premium Smartwatches

Die HUAWEI WATCH GT 6 richtet sich an leistungsorientierte Nutzer und überzeugt durch außergewöhnliche Akkulaufzeit, genaue Messwerte und elegantes Design. Die Weihnachtssets enthalten HUAWEI FreeBuds SE 3 sowie ein zweites Armband – optimal abgestimmt auf intensive Tage und sportliche Herausforderungen.

HUAWEI WATCH GT 6 46mm mit schwarzem Fluorelastomer- und rotem Nylon-Armband

Gratis-Zugabe: HUAWEI FreeBuds SE 3 + zusätzliches Armband

229 Euro

HUAWEI WATCH GT 6 42mm mit goldenem Milanaise- und rotem Nylon-Armband

Gratis-Zugabe: HUAWEI FreeBuds SE 3 + zusätzliches Armband

279 Euro

Anspruchsvolle Nutzer, die Luxus und detaillierte Gesundheitsanalysen schätzen, finden in der HUAWEI WATCH 5 ihren idealen Begleiter. In beiden Größenvarianten – 42 oder 46 Millimeter – verbinden die Weihnachtssets hochwertige Materialien mit fortschrittlicher Technologie und beinhalten zusätzlich die Scale 3, die das Gesundheitsmonitoring sinnvoll ergänzt.

HUAWEI WATCH 5 46 mm mit schwarzem Fluorelastomer- und rotem Nylon-Armband

Gratis-Zugabe: HUAWEI Scale 3 + zusätzliches Armband

349 Euro

HUAWEI WATCH 5 42 mm mit hellgrünem Fluorelastomer- und rotem Nylon-Armband

Gratis-Zugabe: HUAWEI Scale 3 + zusätzliches Armband

299 Euro

Individuelle Zifferblätter

Eine Smartwatch entwickelt sich rasch vom technischen Gerät zum täglichen Begleiter. Für die persönliche Gestaltung bietet HUAWEI eine umfangreiche Auswahl an Zifferblättern. Über 100.000 Designs, erstellt von unabhängigen Designern weltweit, stehen zur Verfügung. Das Spektrum reicht von minimalistisch über farbenfroh und sportlich bis hin zu festlichen oder animierten Varianten – passend für jede Stimmung und jeden Anlass.

Der Katalog wächst wöchentlich um neue Designs, darunter auch besondere Kooperationen mit Künstlern. Für die Festtage gibt es in diesem Jahr eine spezielle Weihnachtskollektion der spanischen Illustratorin Pils Ferrer – die perfekte Ergänzung für die festliche Jahreszeit am Handgelenk.

Für Nutzer, die ihre Uhr regelmäßig optisch verändern möchten, gibt es ein attraktives Winter-Angebot: HUAWEI bietet eine VIP-Mitgliedschaft für Zifferblätter an, die im ersten Monat kostenfrei ist und anschließend 4,99 Euro monatlich kostet – mit jederzeitiger Kündigungsmöglichkeit.

Die Mitgliedschaft ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf die gesamte Sammlung von über 100.000 Premium-Zifferblättern. Das Angebot läuft vom 1. Dezember 2025 bis zum 28. Februar 2026 und ist mit allen aktuellen HUAWEI-Smartwatch-Modellen nutzbar. Die Aktivierung erfolgt einfach über die Health-App: Health > Geräte > Zifferblätter > VIP.

Ein zusätzlicher Vorteil zur Weihnachtszeit: Mit der VIP-Mitgliedschaft lässt sich jede Uhr schnell individualisieren – und immer wieder neu entdecken.

Tablets:

HUAWEI MatePad 12 X 2025 – inkl. m-pencil pro: ideal für Kreativität, Notizen und Multitasking für 599 Euro

HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte + Keyboard – mit m-pencil + charger: Schreiben wie auf Papier, perfekt fürs Arbeiten für 369 Euro

Smartphones:

HUAWEI Pura 80 Ultra – mit charger + case: High-End-Kamera, Premium-Design für 1.499 Euro

HUAWEI Pura 80 Pro – ebenfalls inkl. charger + case: leistungsstark und elegant für 1.099 Euro

HUAWEI Mate X6 – faltbar, flexibel, inkl. charger: für alle, die das Maximum wollen für 1.299 Euro

Audio:

HUAWEI FreeBuds Pro 4 – klarer Sound, starke Geräuschunterdrückung für 149 Euro

Mit den limitierten Xmas Style Sets setzt HUAWEI in dieser Saison ein klares Zeichen: Technologie kann inspirieren, unterstützen und verbinden – sowohl technisch als auch emotional.