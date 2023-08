So holt ihr euch den neuen 100 Euro-Bonus

Die Stadt Linz hat ein neues Hilfsprogramm eingeführt, das den Familien bei den ansteigenden Schulstartkosten unter die Arme greift. Das Schulstart-Paket, ein Teil des städtischen Anti-Teuerungspakets, soll Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen unterstützen.

„Das Schulstart-Paket richtet sich an all jene, die von den erhöhten Kosten existenziell belastet sind“, erklärt Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). „Wie in vielen anderen Bereichen gilt auch hier: Wer treffsicher und rasch hilft, hilft doppelt.“

City-Ring-Gutschein

Das neue Paket bietet Vorschul- und Schulkinder bis zur 5. Schulstufe einen City-Ring-Gutschein im Wert von 100 Euro. Allerdings gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um das Paket zu erhalten. Antragsteller und Kind müssen in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldet sein und in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Außerdem muss das Kind im Schuljahr 2023/24 eine der folgenden Bildungsanstalten besuchen: Vorschule, Volksschule, 1. Klasse Mittelschule oder AHS, oder 1. bis 5. Stufe einer Sonderschule. Die Vergabe ist zudem an eine Obergrenze beim Haushaltseinkommen von 60.000 Euro jährlich gekoppelt. Weitere Informationen finden Sie unter linz.at/schulstartpaket.php.

Die Linzer ÖVP hat allerdings Bedenken gegen das neue Hilfsprogramm geäußert. „Dadurch wird zwar die Wirtschaft in der Innenstadt gefördert“, sagt Klubobfrau Michael Sommer. Sie kritisiert jedoch, dass Händler in anderen Stadtteilen, die sich auf Schulsachen spezialisiert haben, benachteiligt werden könnten.

Auch Wolfgang Grabmayr, der freiheitliche Fraktionsobmann, fordert eine Ausweitung des Schulstart-Pakets. „Das Schulstart-Paket sollte Schülern von der ersten bis zur achten Stufe zur Verfügung stehen, statt nur für die ersten fünf“, sagt er. Denn die Kosten am Schulanfang würden nach den ersten fünf Stufen nicht einfach aufhören.

Trotz der Kritik ist das Schulstart-Paket ein Schritt in die richtige Richtung, um Familien in Linz, die von der Inflation betroffen sind, zu unterstützen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Maßnahme in der Praxis bewährt und ob sie tatsächlich die erhoffte Entlastung bringt.“