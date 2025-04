So lange wirst du noch leben – dieser Sprachtest zeigt’s dir!

Ein Sprachtest könnte Ihre Lebenserwartung vorhersagen. Forscher fanden heraus, dass schnelles Aufzählen von Tierarten ein präziser Indikator ist.

Ein einfacher Sprachtest könnte mehr über Ihre Lebenserwartung aussagen, als Sie vermuten. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin haben herausgefunden, dass die Fähigkeit, schnell und flexibel Wörter aus bestimmten Kategorien abzurufen, ein präziser Indikator für die Lebenserwartung ist, besonders bei älteren Menschen. Im Fokus der Studie stand eine einfache Aufgabe: In 90 Sekunden sollten so viele Tierarten wie möglich genannt werden.

Unter der Leitung des Psychologen Ulman Lindenberger analysierte das Forschungsteam Daten von über 500 Teilnehmern der Berliner Altersstudie. Die Teilnehmer, zwischen 70 und über 95 Jahre alt, hatten vollständig dokumentierte Lebensdaten. Sie mussten zwei Aufgaben bewältigen: die Tier-Aufzähl-Aufgabe und eine weitere, bei der Wörter mit dem Buchstaben „S“ genannt werden sollten. Interessanterweise zeigte sich, dass mit jedem zusätzlich genannten Tier die durchschnittliche Lebenserwartung der Teilnehmer um mehr als fünf Prozent stieg. Personen, die etwa 33 Tiere in eineinhalb Minuten aufzählen konnten, hatten im Durchschnitt noch zwölf Jahre zu leben. Im Gegensatz dazu betrug die durchschnittliche verbleibende Lebenszeit bei jenen, die nur elf Tiere nannten, etwa drei Jahre. Ein ähnliches, wenn auch schwächeres Muster zeigte sich bei der „S“-Aufgabe: Personen, die 22 Wörter nannten, lebten deutlich länger als jene, die nur sieben Wörter aufzählen konnten.

Geistige Flexibilität

Die Fähigkeit, viele Wörter schnell aus einer Kategorie aufzuzählen, reflektiert nicht nur sprachliche Gewandtheit, sondern auch geistige Flexibilität. Diese Fähigkeit demonstriert, wie effektiv das Gehirn Informationen speichert, sortiert und spontan kombiniert – Fähigkeiten, die eng mit der allgemeinen Gesundheit und dem Risiko für altersbedingte Erkrankungen wie Demenz verbunden sind. Die Studie legt nahe, dass die Tier-Aufzähl-Aufgabe in ihrer Aussagekraft sogar klassische kognitive Tests übertreffen kann, wie etwa jene zum Kurzzeitgedächtnis. Menschen, die in diesem Sprachtest gut abschneiden, verfügen in der Regel über eine stabile und gut vernetzte Gehirnfunktion – ein klarer Vorteil im Alter.

Erfreulicherweise lassen sich kognitive Fähigkeiten ein Leben lang trainieren. Aktivitäten wie Kreuzworträtsel, das Erlernen neuer Sprachen, regelmäßiges Lesen oder Denkspiele wie das Tier-Aufzählen können die kognitive Leistungsfähigkeit stärken und möglicherweise sogar die Lebensdauer positiv beeinflussen.