Tödliches Drama bei Badner Bahn – 27-Jähriger verunglückt

Ein Motorradfahrer-Unfall in Wiener Neudorf endete am Sonntagvormittag tragisch. Der 27-jährige Wiener prallte gegen einen Signalmasten der Badner Bahn und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Wien verstarb am Sonntagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Triesterstraße. Der Unfall ereignete sich während der Fahrt in südlicher Richtung im Ortsgebiet von Wiener Neudorf in Niederösterreich. In einer Linkskurve kam der junge Mann von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Signalmasten der Badner Bahn (lokale Straßenbahn zwischen Wien und Baden) und blieb schließlich im Gleisbereich liegen. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos – der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Verkehrsbehinderungen

Die Unfallfolgen führten zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Landesstraße B17 musste in Fahrtrichtung Süden zwischen 10.40 Uhr und 13.10 Uhr komplett gesperrt werden. Auf der Bahnstrecke war während des Einsatzes nur eingeschränkter Betrieb mit einem Gleis möglich.

Einsatzkräfte-Belastung

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiener Neudorf bedeutet dieser Vorfall eine besondere Belastung, da sie erst Ende März zu einem tödlichen Unfall ausrücken mussten, bei dem eine Radfahrerin ihr Leben verlor. Die Feuerwehrleute können zur Bewältigung solcher traumatischen Erlebnisse nicht nur interne Einsatznachbesprechungen, sondern auch die Unterstützung durch speziell geschulte Feuerwehr-Peers in Anspruch nehmen.

Kollegen mit psychologischer Zusatzausbildung können bei der Verarbeitung dieser belastenden Einsätze helfen.