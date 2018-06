So luxuriös war die Hochzeit von Aleksandra Prijović und Filip Živojinović (FOTOS & VIDEOS)

So luxuriös war die Hochzeit von Aleksandra Prijović und Filip Živojinović (FOTOS...

Gestern gaben sich die Sängerin Aleksandra Prijović und Lepa Brenas Sohn Filip Živojinović im Hram Svetog Vasilija Ostroški in Belgrad das Ja-Wort.

Kurz vor 13 Uhr fuhren die Trauzeugen, der Sänger Aco Pejović und seine Ehefrau Biljana, sowie der Basketballer Miloš Teodosić mit seiner Freundin Jelisaveta Orašanin in einem schwarzen Range Rover vor. Kurz darauf traf eine märchenhafte weiße Kutsche, gezogen von weißen Pferden, ein.

Darauf befanden sich die Brautleute Aleksandra und Filip, gekleidet in einem luxuriösen weißen Hochzeitskleid der Designerin Tijana Todorović und in einem eleganten schwarzen Anzug. Während der Bräutigam seiner Auserwählten von der Kutsche half, versammelten sich bereits die Musiker um das Paar und Filip steckte den Musikern einige Tausend Dinar zu.

Für besonderes Aufsehen sorgte auch das Outfit der Folk-Diva und Schwiegermutter des Bräutigams Lepa Brena, die in einem lila Kleid mit außergewöhnlichem Kopfschmuck alle Anwesenden verzauberte. Ebenso anwesend war Filips Mutter Zorica, die während der gesamten Zeremonie neben Brena stand. Während das Brautpaar sich in der Kirche die ewige Treue schworen, spielten Musiker aus Wien die gesamte Zeit über vor dem Gotteshaus.

Lesen Sie auch: So beantwortet Lepa Brena die Nationalitätenfrage Auf die oft gestellte Frage reagiert die Sängerin stolz.

Als das Brautpaar die Kirche verlassen wollte, zog ein kurzer Regenschauer vorbei, weshalb sich die Gäste und die Brautleute etwas länger darin aufhalten mussten, bis es zur großen Feier ging. „Nach der Geburt der Kinder ist das der wohl emotionalste Moment für unsere gesamte Familie. Ich wünsche ihnen Gesundheit und alles Glück dieser Welt“, so Brena kurz nach der kirchlichen Trauung.

Danach ging es in einen großen Festsaal, wo es nach der standesamtlichen Trauung so richtig los ging. Mehr als 900 Gäste, darunter die Creme de la Creme des serbischen Jet-Sets und andere wichtigen Persönlichkeiten, feierten bis in die frühen Morgenstunden. Und sogar die Braut ergriff das Mikrofon und trällerte ihren bisher größten Hit „Totalna amnestezija“.

Fotos und Videos von der wohl größten Hochzeit des Jahrzehnts findet ihr auf der nächsten Seite!