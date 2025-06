So modernisieren Penny & Foodora das Einkaufen!

Der österreichische Markendiscounter PENNY und die Quick-Commerce-Plattform foodora vertiefen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit: Ab sofort profitieren Kunden in weiteren Städten und Gemeinden österreichweit von der Möglichkeit, PENNY Produkte online zu bestellen und innerhalb kürzester Zeit direkt nach Hause geliefert zu bekommen – bequem per App.

Die Ausweitung umfasst neue Standorte in Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien-Umgebung – darunter Villach, St. Pölten, Linz Nord, Traun, Klosterneuburg und Wiener Neudorf. Damit wächst nicht nur das geografische Liefergebiet – sondern auch die Relevanz digitaler Nahversorgung über städtische Grenzen hinaus.

„Die Nachfrage nach schneller, digitaler Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs steigt stetig – nicht nur in Großstädten, sondern zunehmend auch in regionalen Zentren und kleineren Gemeinden. Genau hier setzen wir gemeinsam mit PENNY an: Wir bringen den Supermarkt per App direkt vor die Haustür – schnell, bequem und regional verwurzelt“, sagt Alexander Gaied, Geschäftsführer von foodora Österreich.

Quick Commerce

Quick Commerce – also die Lieferung von Lebensmitteln, Drogerieprodukten oder Blumen in unter 30 Minuten – ist längst mehr als ein urbanes Phänomen. foodora setzt bewusst auf eine Expansion in ländlichere Regionen: Bereits heute werden rund 6 % des österreichischen Bundesgebiets beliefert – mit steigender Tendenz. Die Kooperation mit PENNY ist ein zentrales Element dieser Strategie.

Mit der Plattform erhalten auch kleinere Städte und Gemeinden Zugang zu einem modernen digitalen Versorgungsmodell – ohne große Investitionen in eigene Logistiklösungen. Gleichzeitig profitieren lokale Betriebe von neuer Sichtbarkeit und zusätzlicher Reichweite.

„Unsere Vision ist es, die Nahversorgung in Österreich neu zu denken – als Zusammenspiel aus digitaler Innovation, lokalem Angebot und sozialem Mehrwert. Gerade für ältere Menschen, Familien oder weniger mobile Bevölkerungsgruppen bieten sich durch Quick Commerce echte Vorteile“, so Gaied.

Gemeinsam vor Ort – für mehr Sichtbarkeit und Nähe

Zum Start der neuen Standorte setzen PENNY und foodora auf gezielte Maßnahmen zur lokalen Sichtbarkeit – darunter Medienkooperationen und Spenden-Initiativen mit Vertreter:innen aus der Region.

„Die Expansion mit foodora in weitere Städte und Gemeinden ist uns ein echtes Herzensanliegen – und zugleich ein bedeutender Schritt in Richtung Zukunft. Gemeinsam setzen wir ein klares Zeichen für moderne Nahversorgung: Für all jene Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht selbst einkaufen können oder möchten. Mit diesem Angebot schaffen wir eine echte Entlastung im Alltag und bringen Lebensqualität bis vor die Haustür” so Kai Pataky, Sprecher der Geschäftsführung PENNY Österreich.

Ziel ist es, das neue Angebot sichtbar zu machen und in den Alltag der Städte und Gemeinden zu integrieren.

Mit dieser Initiative bauen PENNY und foodora ihre Rolle als Impulsgeber für eine moderne, verlässliche und sozial verankerte Nahversorgung weiter aus – und zeigen, wie die Zukunft des Einkaufens auch außerhalb urbaner Zentren aussehen kann.