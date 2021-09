So schaffst du es, dass dein Ex dich zurück will!

Das Gefühl des Verlassenwerdens möchte niemand am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wurdest du von deinem Ex abgeschossen, hättest ihn aber gerne wieder zurück oder brauchst du nur einen kleinen Ego-Booster vom Ex? So schaffst du es, dass er wieder verrückt nach dir wird.

Keiner steht auf Frauen, die nach einer Trennung zu einem Häufchen Elend verkümmern. Natürlich muss man sich seine Zeit nehmen, um das Aus zu verkraften, jedoch darf man sich der Trauer nicht vollkommen hingeben und möglichst bald die Reißleine ziehen.

Wenn du möchtest, dass dein Ex wieder bei dir antanzt, musst du nur folgende Regel befolgen: “Männer mögen selbstständige und unabhängige Frauen!” Somit musst du – so schwer es auch ist – versuchen, ihn zu ignorieren. Merkt er erst, dass du auch wunderbar ohne ihn zurechtkommst, oder es dir gar besser geht, dann wird er mit großer Wahrscheinlichkeit wieder versuchen, mit dir in Kontakt zu treten.

Wie ignorierst du ihn aber am besten? Indem du ihn einfach in Ruhe lässt, dich nicht meldest und auf seine Nachrichten nicht sofort reagierst, bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Verstärken kannst du es, indem er indirekt mitbekommt, wie gut es dir geht. Sei es durch neue Hobbys, mehr Sport oder Urlaubsfotos. Sorge aber in erster Linie dafür, dass es dir gutgeht, denn das strahlst du auch aus.

Das gleiche kannst du übrigens auch in deiner bestehenden Beziehung anwenden. Schenkt er dir immer weniger Aufmerksamkeit, zeigst du ihm ganz einfach, dass er dich nicht für selbstverständlich halten sollte – wie, weißt du jetzt!