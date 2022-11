So sehen Fan-Unterkünfte bei der WM in Katar aus (VIDEO)

Kick-off: Mit dem Spiel des Gastlandes Katar gegen Ecuador, welches am Sonntag um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt, wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar eröffnet.

Die bevorstehende Fußball-WM in Katar wird in den letzten Jahren von zahlreichen Skandalen begleitet. Auf den Baustellen rund um das Stadion sollen tausende Arbeiter, die angeblich als moderne Sklaven in menschenunwürdigen Bedingungen gelebt haben, ums Leben gekommen sein. Katar hat zudem strenge Verhaltensregeln angekündigt, die für die rund eine Million erwarteter Fußball-Fans aus der ganzen Welt gelten sollen.

Eine große Herausforderung stellte die Unterbringung der großen Massen. Die Veranstalter haben große Zeltanlagen mit einzelnen Wohneinheiten aufgestellt und als Gelegenheit, die ursprüngliche Lebensweise in Katar kennenzulernen, bei den Gästen beworben. Es wurden Luxusunterkünfte mit zahlreichen Zusatzangeboten angekündigt, doch die ersten Fußball-Fans, die sich in Katar eingefunden haben, sind schwer enttäuscht.

Ein paar Tage vor dem Kick-off sind Aufnahmen aus den Zeltanlagen in den sozialen Netzwerken veröffentlicht worden, die dürftig ausgestattete Zelte ohne jegliche Zusatzangebote zeigen. In den Zeltanlagen gibt es keine Überdachung bzw. Sonnenschutz, was angesichts der hohen Tagestemperaturen besonders problematisch sein könnte. Die Nacht in einem Zelt kostet ab 200 Dollar.

In den Wohneinheiten befinden sich nur Tagesbetten mit Matratze und ein Nachtkästchen, das „Doppelzimmer“ besteht aus einem kleinen Zelt, das gerade genug Platz für das Bett bietet. Die Zelte sind mit wenig Abstand aufgestellt und sind nicht versperrbar, so dass sich die Frage stellt, wer oder was potenzielle Diebe fernhalten soll.

Ausländische Journalisten haben die Fan Zone in Doha aufgenommen, wo täglich rund 40.000 Fans erwartet werden. Sie steht auf einem Betonuntergrund und bietet keinen Schatten, dabei liegen die Tagestemperaturen in Katar um 35 Grad.