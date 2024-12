So viel Geld solltest ihr gespart haben!

Im Alltag können unvorhergesehene finanzielle Belastungen schnell auftreten: Sei es eine defekte Waschmaschine, ein Auto, das nicht mehr anspringt, oder ein Laptop, der plötzlich den Geist aufgibt. Um auf solche Situationen vorbereitet zu sein, ist es wichtig, einen Notgroschen zur Verfügung zu haben. Doch wie hoch sollte dieser eigentlich sein? Finanzexperten empfehlen, eine klare Strategie zu verfolgen.

Zu unvorhergesehenen Ausgaben kann es jederzeit kommen, ohne dass man auf seine Altersvorsorge oder andere Investitionen zurückgreifen möchte. Ein finanzielles Polster hilft, solche Situationen zu überbrücken, ohne finanzielle Verluste einstecken zu müssen. Experten raten, dass der Notgroschen idealerweise die Höhe von drei bis sechs Monatsgehältern umfassen sollte. Dabei sollte die individuelle Höhe von den persönlichen Ausgaben und dem Lebensstandard abhängen.

Planung der finanziellen Absicherung

Der Notgroschen ist ein wesentlicher Bestandteil jeder finanziellen Vorsorgestrategie, unabhängig davon, ob Sie bereits erfahren auf dem Gebiet der Geldanlage sind oder erst beginnen, sich einen Überblick zu verschaffen. Die Rücklagen sollten am besten auf einem Tagesgeldkonto geparkt werden. Dieses ermöglicht einen schnellen Zugriff im Notfall, während das Risiko minimiert wird, das Geld für alltägliche Ausgaben zu verwenden. Dagegen dient das Girokonto primär den täglichen finanziellen Transaktionen.

Für Berufseinsteiger oder jüngere Menschen steht möglicherweise zunächst der Aufbau dieses finanziellen Puffers im Vordergrund. Erst danach sollten weiterführende Investments in Betracht gezogen werden. Wer bereits über solide Rücklagen verfügt, kann darüber nachdenken, das überschüssige Ersparte sinnvoll zu investieren. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage mit hoher Inflation und niedrigen Zinssätzen empfiehlt es sich, größere Geldbeträge nicht auf dem Tagesgeldkonto zu belassen, sondern diese in renditestärkere Anlageformen zu investieren.