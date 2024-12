Vorsicht vor betrügerischen Rückzahlungs-E-Mails der ÖGK

Cyberkriminelle täuschen Rückzahlungen der ÖGK vor, um Bankdaten zu stehlen, was bereits 150.000 Euro Schaden verursacht hat. Das Landeskriminalamt warnt vor solchen E-Mails und empfiehlt Vorsicht.

In Österreich sorgt derzeit eine raffinierte Betrugsmasche für Verunsicherung. Cyberkriminelle verschicken E-Mails, in denen sie sich als die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ausgeben und Rückzahlungen versprechen. Die Empfänger werden auf täuschend echt wirkende Webseiten geleitet, wo sensible Bankdaten abgefragt werden. Aufgrund dieser Vorgehensweise ist allein in den letzten vier Wochen ein Gesamtschaden von rund 150.000 Euro entstanden.

Sicherheitsempfehlungen des Landeskriminalamts

Das Landeskriminalamt rät zu erhöhter Wachsamkeit bei E-Mails, die unerwartete Rückerstattungsangebote enthalten. Es ist unerlässlich, die Absenderadresse sorgfältig zu überprüfen, da betrügerische E-Mails oft Rechtschreibfehler und unpersönliche Anreden enthalten, die auf Fälschungen hinweisen können.

Es wird empfohlen, keine Links aus fragwürdigen E-Mails anzuklicken, da sie häufig zu gefälschten Webseiten führen. Persönliche und finanzielle Daten sollten nur auf vertrauenswürdigen und offiziell bestätigten Webseiten eingegeben werden. Bei Zweifeln ist es ratsam, direkt Kontakt mit der ÖGK aufzunehmen, um die Echtheit der Nachricht zu überprüfen.

Maßnahmen im Betrugsfall

Wenn man Opfer dieser Betrugsmasche geworden ist, ist schnelles Handeln entscheidend. Die Polizei betont die Wichtigkeit, umgehend die eigene Bank zu informieren, um unberechtigte Transaktionen zu stoppen, und Anzeige zu erstatten. Opfer sind angehalten, solchen Vorfällen bei der Polizei oder direkt bei der ÖGK zu melden.

Besondere Vorsicht ist bei unerwarteten Rückerstattungsangeboten geboten; nutzen Sie die offiziellen Kanäle der ÖGK. Eine proaktive Herangehensweise kann helfen, das Risiko solcher Betrugsfälle zu minimieren.