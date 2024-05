Achtung! Betrüger nutzen ÖGK für Phishing-Mails (FOTO)

In letzter Zeit häufen sich Berichte über betrügerische Aktivitäten im Namen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Betroffene berichten von E-Mails, die eine Rückerstattung in Aussicht stellen und dazu auffordern, einen Link zu öffnen, um den angeblichen Rückzahlungsanspruch online geltend zu machen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) warnt eindrücklich vor betrügerischen E-Mails die momentan im Umlauf sind. Dabei appelliert die ÖGK an ihre Versicherten, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Die offizielle Empfehlung lautet, diese Nachrichten zu ignorieren, den angegebenen Link auf keinen Fall zu öffnen und keine persönlichen Informationen preiszugeben.

ACHTUNG VOR SOLCHEN E-MAILS! (FOTO: KOSMO)

Aufruf zur Vorsicht

Die Gesundheitskasse betont, dass sie niemals derartige Anfragen per E-Mail versenden würde. Versicherte und die Öffentlichkeit sollten daher wachsam bleiben und im Zweifelsfall direkt Kontakt mit der ÖGK aufnehmen, um sich zu vergewissern.

In Zeiten, in denen Online-Betrug zunehmend an Raffinesse gewinnt, ist es umso wichtiger, Informationen kritisch zu hinterfragen und offizielle Kanäle für eine Bestätigung zu nutzen. Die ÖGK steht für Fragen und Unterstützung zur Verfügung und arbeitet daran, ihre Versicherten gegen derartige Betrugsversuche zu schützen.

Quelle: ÖGK