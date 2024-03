Sohn ersticht Bruder und Eltern – Schwester schwer verletzt

Ein 19-Jähriger beging eine schwerwiegende Gewalttat. Die Polizei und Staatsanwaltschaft meldeten den Tod von drei Familienmitgliedern, verursacht durch einen der ihren.

Baden-Württemberg: In den Abendstunden des Dienstags spielten sich in einem Mehrfamilienhaus Szenen ab, die die Nachbarschaft in tiefe Bestürzung versetzten. Ein junger Mann, gerade mal 19 Jahre alt, soll mit einer Stichwaffe auf seine Familie losgegangen sein. Im Fokus der Attacke standen seine eigenen Eltern sowie seine Geschwister.

Familie unter Schock

Die Angriffe waren tödlich: Die 58-jährige Mutter und der 61-jährige Vater des Täters überlebten die Attacken nicht und verstarben noch am Ort des Geschehens. Ein 34-jähriger Bruder erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Nur die Schwester des Angreifers konnte mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Stichverletzungen überleben. Sie wurde umgehend per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie nun behandelt wird.

Festnahme

Der mutmaßliche Täter blieb nach der Tat am Ort des Geschehens und wurde von den herbeigeeilten Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Am folgenden Mittwoch konfrontierte man ihn mit dem dringenden Tatverdacht des Totschlags in drei Fällen sowie des versuchten Totschlags. Die Justiz sieht sich mit einem Fall konfrontiert, der die Frage nach dem „Warum“ in den Raum stellt – ein Motiv lag zu dem Zeitpunkt noch im Dunkeln.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während die Gemeinde um die unsagbaren Verluste trauert. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen sowie das Polizeipräsidium Freiburg arbeiten eng zusammen, um Licht ins Dunkel dieser furchtbaren Nacht zu bringen. Wie kann es zu einer solchen Tat kommen, was treibt einen jungen Menschen dazu, derart gegen seine Familie vorzugehen? Diese Fragen stehen im Raum und suchen nach Antworten, während eine Familie um ihre Angehörigen trauert und eine Schwester um Genesung kämpft.