Sommerliche Temperaturen in Wien – Gewittergefahr am Abend

Ein Hauch von Sommer liegt über Wien: Schon früh am Morgen begrüßt die Stadt ihre Bewohner mit milden Temperaturen und einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Parks füllen sich, die Schanigärten erwachen – und das Wetter spielt mit, zumindest bis zum Nachmittag. Doch ein kurzer Blick auf die Prognose verrät: Der Sonntag, 4. Mai, bringt nicht nur Sonnenschein, sondern auch eine kleine Wetterüberraschung.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Der Tag startet in Wien mit angenehmen 17 Grad und wolkenlosem Himmel. Bis zum Vormittag steigen die Temperaturen rasch an, am frühen Nachmittag werden sommerliche 28 Grad erreicht. Die Sonne zeigt sich großzügig, auch wenn immer wieder ein paar Wolken durchziehen.

Wind: Der Wind frischt im Tagesverlauf spürbar auf und erreicht in Böen bis zu 41 km/h aus westlichen Richtungen – ideal, um Drachen steigen zu lassen, aber Vorsicht bei empfindlichen Pflanzen auf Balkon und Terrasse!

Nachmittag: Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, gegen Abend kann es vereinzelt zu kurzen Regenschauern kommen. Besonders rund um 17 Uhr sind in manchen Bezirken leichte Niederschläge oder sogar ein kurzes Gewitter möglich. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt insgesamt gering, dennoch empfiehlt sich für Ausflüge am späten Nachmittag ein Regenschirm zur Sicherheit.

Nacht: In der Nacht kühlt es auf rund 20 Grad ab, die Luft bleibt angenehm mild.

Hinweis: Wetterwarnungen für Wien sind aktuell keine aktiv, dennoch sollte der auffrischende Wind beachtet werden – lose Gegenstände im Freien besser sichern!

Wetter in ganz Österreich

Osten: Auch im Osten bleibt es sommerlich warm mit Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad. Viel Sonne, aber ab dem Nachmittag sind lokal Schauer oder kurze Gewitter möglich, besonders im Weinviertel und im Wiener Becken.

Süden: Im Süden startet der Tag sonnig und warm, die Temperaturen erreichen bis zu 30 Grad. Am Nachmittag steigt jedoch die Gewittergefahr deutlich an, vor allem in Kärnten und der südlichen Steiermark sind kräftige Schauer und lokale Unwetter nicht ausgeschlossen.

Westen: Hier zeigt sich das Wetter wechselhafter: Nach einem freundlichen Start ziehen ab Mittag dichte Wolken auf, gefolgt von teils kräftigen Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen bleiben mit 22 bis 26 Grad aber angenehm warm.

Zentrum: Auch im zentralen Bergland beginnt der Tag freundlich, doch ab dem Nachmittag kommt es verbreitet zu Regenschauern und einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad.

Wettertrend für die kommenden Tage

Schon am Montag zeigt sich das Wetter von einer ganz anderen Seite: In Wien und im Osten sinken die Temperaturen deutlich auf rund 12 Grad, dazu wird es stark bewölkt und zeitweise nass.

Auch am Dienstag bleibt es mit maximal 14 Grad kühl und überwiegend bewölkt. Die sommerlichen Temperaturen verabschieden sich also vorerst – ein klassischer Wetterumschwung im Mai!

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den sonnigen Sonntag für einen ausgedehnten Spaziergang oder ein Picknick im Grünen – aber behalten Sie den Himmel im Auge und packen Sie für den späten Nachmittag vorsichtshalber einen Regenschutz ein. Und: Wer empfindlich auf Wind reagiert, sollte heute die Sonnenbrille gut festhalten!