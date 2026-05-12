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Heldentat

Spektakuläre Taxifahrt: Fahrer entreißt Geiselnehmer die Pumpgun (VIDEO)

Spektakuläre Taxifahrt: Fahrer entreißt Geiselnehmer die Pumpgun (VIDEO)
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein bewaffneter Mann, ein Taxi, eine Sekunde Entschlossenheit – in der Türkei dreht ein Fahrer den Spieß buchstäblich um.

In der Türkei ist ein Taxifahrer in eine lebensbedrohliche Situation geraten, als ein bewaffneter Mann in sein Fahrzeug stieg und ihn mit einer Pumpgun bedrohte. Der Angreifer versuchte, die Kontrolle über das Taxi zu übernehmen, was eine gefährliche Verfolgungsjagd auslöste.

Fahrer entwaffnet Angreifer

In einem entscheidenden Moment gelang es dem Taxifahrer jedoch, den Kidnapper zu entwaffnen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

KO KOSMO-Redaktion
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