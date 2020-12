Spendenaktion: Familien helfen Familien in Bosnien

In Kooperation mit der Caritas Banja Luka, dem Sozialzentrum in Bihać und dem Pfarrnetzwerk “Asyl” startete das Frauenforum “Mimose” eine Spendenaktion für Familien in Bosnien-Herzegowina.

Die Not der einfachen Bevölkerung in Bosnien ist groß. Trotzdem gibt es Familien vor Ort, die bereit sind, anderen Menschen, die es notwendiger haben, zu helfen. In erster Linie geht es um die Hilfe für Familien, die unbegleitete Minderjährige aufnehmen oder für Flüchtlinge sorgen. Solche Familien bekommen keine Unterstützung vom Staat. Sowohl ihnen als auch Familien, die durch das soziale Netz fallen, z. B. weil sie Kinder mit einer Behinderung haben, wird durch die Spendenaktion geholfen.

Die offiziellen Lager im Kanton Una Sana sind nicht ausreichend eingerichtet, um allen Flüchtlingen Schutz zu bieten. Daher sind viele, Familien sowie unbegleitete Minderjährige, auf sich gestellt und leben auf der Straße oder im Wald. Hilfsorganisationen planen auf einem Grundstück der Gemeinde Bihać Fertigteilhäuser zu errichten, in denen Betroffenen mehr Schutz geboten werden kann.

Was und wie wird gespendet?

– Einmalige Spende: Ein Weihnachtskauf bzw. “ein Geschenk mehr”

oder

– Monatliche Spende: “Wochenkauf” in der Höhe von 30 Euro/Monat ein Jahr lang (von der Steuer absetzbar)

Alle Informationen zu der Spendenaktion findet ihr HIER

Familien helfen Familien in BiH

Verwendungszweck: KV830.092

(unbedingt angeben!)

Caritas Konto:

IBAN AT47 2011 1890 8900 0000