Spiel Deutschland gegen Dänemark unterbrochen!

Ein Gewitter hat das EM-2024-Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark dramatisch unterbrochen.

Das Spiel, das im deutschen Stadion ausgetragen wurde, begann vielversprechend, doch plötzlich zogen dunkle Wolken auf und es begann zu blitzen und zu donnern. Die heftigen Wetterbedingungen zwangen den Schiedsrichter Michael Oliver, das Spiel aus Sicherheitsgründen zu unterbrechen.

Lesen Sie auch: Anschlagspläne auf EM 2024: Sprengstoff-Drohnen sollen zum Einsatz kommenAbseits der Spielfelder richtet sich die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden auf eine ganz andere Herausforderung.

Anschlagspläne auf EM 2024: Sprengstoff-Drohnen sollen zum Einsatz kommenAbseits der Spielfelder richtet sich die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden auf eine ganz andere Herausforderung. Media Markt: Veranstalte dein eigenes Public Viewing zur EM 2024Getreu dem Motto "Die EM ist dort, wo DU bist" hat KOSMO vier herausragende Produkte genauer unter die Lupe genommen.

Media Markt: Veranstalte dein eigenes Public Viewing zur EM 2024Getreu dem Motto "Die EM ist dort, wo DU bist" hat KOSMO vier herausragende Produkte genauer unter die Lupe genommen. EM 2024: Was passiert bei Punktgleichheit?Bei der EM 2024 kämpfen 24 Nationen um 16 Achtelfinalplätze. Was passiert bei Punktgleichheit? Wir erklären die UEFA Regeln.

Wetterchaos im Stadion

Die heftigen Blitze und Donnerschläge versetzten sowohl die Spieler als auch die Zuschauer in Alarmbereitschaft. Der Regen peitschte über das Spielfeld und machte ein Weiterspielen unmöglich. Die Sicherheitskräfte im Stadion reagierten schnell und forderten die Zuschauer auf, sich in geschützte Bereiche zurückzuziehen. Auch die Spieler verließen das Spielfeld und suchten Schutz in den Umkleidekabinen.

Die Unterbrechung des Spiels war ein Schock für beide Mannschaften. Die deutsche Nationalmannschaft, die sich in einer intensiven Partie gegen die Dänen behaupten wollte, musste plötzlich eine ungeplante Pause einlegen.