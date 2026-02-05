Spiel gegen die Zeit – „Seine beste Chance auf seinen 25. Grand Slam ist Wimbledon.“

Auf dem Weg zum historischen 25. Grand-Slam-Titel erlebte Novak Djokovic eine bittere Wende. Nach starkem Beginn musste er sich dem 16 Jahre jüngeren Carlos Alcaraz geschlagen geben.

Novak Djokovic verpasste am vergangenen Sonntag seinen elften Triumph bei den Australian Open in Melbourne und musste sich erstmals in einem Melbourne-Finale geschlagen geben. Nach einem dominanten ersten Satz mit 6:2 schien der Serbe auf bestem Weg zu seinem 25. Grand-Slam-Titel, doch Carlos Alcaraz drehte die Partie eindrucksvoll und siegte mit 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Trotz der bitteren Niederlage kann der „Djoker“ auf eine beeindruckende Leistung gegen seinen 16 Jahre jüngeren Kontrahenten zurückblicken.

⇢ Nach 3-Stunden-Schlacht: Alcaraz entreißt Djokovic den Australian-Open-Thron



Die nächste Chance auf den historischen 25. Major-Titel bietet sich dem Serben bei den French Open in Paris, wo er bereits dreimal triumphieren konnte. Dennoch sieht Jamie Murray, Bruder von Andy Murray und zweifacher Mixed-Doppel-Champion in Wimbledon, die größten Erfolgsaussichten für Djokovic auf dem heiligen Rasen. In der Nachberichterstattung bei TNT Sports analysierte Murray die Titelchancen des siebenmaligen Wimbledon-Champions.

Wimbledon-Hoffnung

Djokovic, der seinen letzten Titel im All England Club in London 2022 holte und im Vorjahr das Finale in fünf dramatischen Sätzen gegen Alcaraz verlor, wird laut Murray in London seine beste Karte ausspielen können. „Wimbledon wäre wahrscheinlich seine beste Chance gewesen. Zu Saisonbeginn hätte ich dieses Turnier als seine größte Möglichkeit eingekreist“, erklärte der Schotte. „Sicherlich ist er enttäuscht, hier nicht über die Ziellinie gekommen zu sein, besonders nach seiner heroischen Leistung gegen Sinner. Er weiß, dass seine Zeit begrenzt ist und sein Niveau allmählich nachlässt.“

⇢ Showdown in Australien: Holt sich Djokovic seinen 25. Grand-Slam-Titel?



Murray fügte hinzu: „Trotzdem musste er Sinner bezwingen – unabhängig davon, ob er 20 oder 10 Stunden Tennis gespielt hat. Er musste sowohl an Sinner als auch an Alcaraz vorbei, und das wird die ultimative Herausforderung für viele Spieler in den kommenden vier, fünf Jahren sein. Wenn wir einen neuen Grand-Slam-Champion sehen wollen, geht es darum, diese Jungs nacheinander zu schlagen – und das konnte Novak leider nicht. Aber ich denke, in Wimbledon wird er wieder angreifen und einen weiteren Anlauf nehmen.“

Alcaraz‘ Triumph

Turniersieger Alcaraz zeigte sich nach seinem Triumph überwältigt. In einem Video auf dem X-Account des Tennis Channel sprach der Spanier über seine Gefühle, gegen Djokovic zu spielen und vor den Augen seines Idols Rafael Nadal zu triumphieren. „Ein wirklich besonderer Tag für mich. Es ist eine Ehre, ein Grand-Slam-Finale gegen Novak zu bestreiten – einen der größten Athleten aller Zeiten“, schwärmte Alcaraz. „Es ist eine Ehre, vor Rafa zu spielen … wenn er mich spielen sieht, ist das etwas sehr Besonderes.“ Über Djokovic fügte er dann noch hinzu: „Es ist immer eine Freude, mit ihm auf dem Court zu stehen, besonders in einem Grand-Slam-Finale.“

Der Djoker selbst jedenfalls meinte zu einem möglichen historischen 25. Titel zuversichtlich: „Ich glaube immer daran, dass ich es schaffen kann.“