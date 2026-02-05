Billa streicht 50%-Rabatte: So ändert sich die Schnäppchenjagd

Die Schnäppchenjagd bei Billa ändert ihre Regeln: Statt 25 oder 50 Prozent gibt es nur noch einheitlich 30 Prozent Rabatt auf Waren kurz vor Ablauf.

Bei Billa gibt es ab sofort eine neue Rabattstrategie: Österreichweit werden nun einheitlich 30-Prozent-Nachlässe mit dem Slogan „Lebensmittel sind wertvoll“ angeboten. Die Supermarktkette verabschiedet sich damit von den bisherigen 25- und 50-Prozent-Rabatten auf Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum kurz bevorsteht. Die neuen Preisnachlässe lassen sich weiterhin mit anderen laufenden Aktionen kombinieren, sodass Kunden qualitativ hochwertige Waren zu vergünstigten Preisen erwerben können.

Flächendeckende Umstellung

Anzeichen für diese Umstellung waren bereits im Sommer erkennbar, als in vereinzelten Filialen Aufkleber mit veränderten Rabattwerten auftauchten. Mittlerweile ist die Neuregelung flächendeckend implementiert. Auf Nachfrage der Tageszeitung „Heute“ hat Billa die Änderung offiziell bestätigt und erläutert, dass die Preisreduktionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen. Hauptziel sei es, Lebensmittel kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums preiswerter anzubieten und dadurch Lebensmittelverschwendung einzudämmen.

Kundenreaktion unklar

Für viele preisbewusste Konsumenten bedeutet der Wegfall der 50-Prozent-Nachlässe eine Enttäuschung, da gerade diese Rabattstufe besonders gefragt war. Die Gründe für die Streichung dieser höheren Preisnachlässe bleiben weitgehend im Dunkeln, da sich das Unternehmen dazu nur allgemein äußert. Zwar profitieren Kunden weiterhin von Preisreduktionen, doch die großen Rabattaktionen kurz vor Ladenschluss gehören nun der Vergangenheit an.

