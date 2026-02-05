Erneut Anklage nach Mord an Danka – Staatsanwaltschaft will Höchststrafe

Die Staatsanwaltschaft Zajecar (Serbien) hat erneut Anklage gegen Dejan Dragijevic und Srdjan Jankovic erhoben. Den beiden Männern wird zur Last gelegt, die zweijährige Danka Ilic am 26. März 2024 in Banjsko Polje bei Bor getötet zu haben.

Nach Abschluss zusätzlicher Ermittlungen werden sie des schweren Mordes in Mittäterschaft beschuldigt. Gegen Radoslav Dragijevic wurde wegen Nichtanzeige einer Straftat und Beihilfe nach der Tat Anklage erhoben, wie aus der Mitteilung der Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Lebenslange Haftstrafen

Für die beiden Hauptangeklagten Dejan Dragijevic und Srdjan Jankovic fordert die Anklagebehörde lebenslange Haftstrafen. Nach den Ermittlungsergebnissen sollen die beiden Mitarbeiter des kommunalen Wasserwerks das Kleinkind zunächst mit ihrem Dienstfahrzeug angefahren und anschließend in das Fahrzeug gelegt haben. In der Folge hätten sie den Körper des Mädchens auf eine Mülldeponie gebracht und später an einen anderen, bis heute unbekannten Ort verbracht.

Tatbeteiligte Familienmitglieder

Dem Vater von Dejan, Radoslav Dragijevic, wird vorgeworfen, seinem Sohn bei der Verbringung des Leichnams geholfen zu haben. Ein weiterer Beteiligter, Dejans Bruder Dalibor Dragijevic, verstarb am 7. April 2024 während seiner Untersuchungshaft in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Bor. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte die Leiche des Kindes bislang nicht gefunden werden.

Gerichtliche Entwicklung

Die nun abgeschlossenen ergänzenden Untersuchungen wurden auf Anordnung des Berufungsgerichts Nis durchgeführt. Das Gericht hatte zuvor zweimal die Bestätigung der Anklage durch das Höhere Gericht in Zajecar zurückgewiesen.

Bei der zweiten Zurückweisung ordnete das Berufungsgericht an, dass ein völlig neu zusammengesetzter Senat des Höheren Gerichts in Negotin über die Anklage entscheiden solle.