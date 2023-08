Steigende Kriminalität in Griechenland: Autodiebstähle bedrohen Touristen

Die Kriminalität in Griechenland nimmt zu, wobei Autodiebstähle ein Hauptproblem darstellen. Sowohl Einheimische als auch Touristen sind betroffen, insbesondere serbische Touristen, die in den letzten Tagen vermehrt Ziel von Dieben wurden.

Griechenland, ein beliebtes Urlaubsziel, kämpft mit einer steigenden Kriminalitätsrate. Insbesondere Autodiebstähle, Einbrüche auf Parkplätzen und Diebstähle von Gegenständen sind ein wachsendes Problem.

Sowohl Einheimische als auch Touristen sind betroffen, wobei serbische Touristen in den letzten Tagen vermehrt ins Visier von Dieben geraten sind.

Ein serbischer Tourist berichtete auf der Facebook-Seite Griechenland Info von einem Vorfall: „Auto am Sonntagabend in Athen, Stadtteil Glifada, gestohlen. Am Montag bei der Polizei gemeldet, sie sagten, es wurde gestohlen, um Migranten zu transportieren. Bitte melden Sie sich, wenn Sie es sehen, es gibt eine Belohnung. Hinten neben dem Nissan-Schild sind die Metallbuchstaben SRB“, schrieb er und veröffentlichte ein Foto des gestohlenen Autos.

Dies ist jedoch nur ein Beispiel von vielen. Vor wenigen Tagen wurde einer serbischen Familie ein BMW X3 gestohlen. Die Besitzerin des Autos ist so traumatisiert, dass sie Beruhigungsmittel benötigt. Anfang Juli wurde ein Kia gestohlen und von der griechischen Polizei in einem furchtbaren Zustand zurückgegeben.

Die Diebe scheinen bevorzugt auf Parkplätzen großer Supermärkte und Einkaufszentren, offenen Parkplätzen in Thessaloniki, in der Umgebung des Aristoteles-Platzes, auf dem Parkplatz des „Aquapark Waterland“ in Thessaloniki, sowie auf Parkplätzen einiger Strände zu operieren.

Die griechische Polizei rät, jeden Vorfall zu melden, unabhängig davon, ob etwas gestohlen wurde oder ob nur ein Fenster zerbrochen oder ein Schloss aufgebrochen wurde. Es wird empfohlen, nichts zu berühren und sofort die Polizei unter der Nummer 100 anzurufen oder zur nächsten Polizeistation zu gehen.

Bei Diebstahl von Bankkarten oder Pässen sollte man sofort die Bank und die Botschaft kontaktieren.