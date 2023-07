Serbische Touristen überraschen mit gebratenem Lamm am Strand!

Im Licht der warmen griechischen Sonne, umgeben vom rhythmischen Klatschen der Wellen und dem sanften Rascheln der Palmen, haben zwei serbische Touristen in diesem Sommer die Gaumenfreuden auf eine neue Stufe gehoben. Statt sich mit den üblichen kulinarischen Reiseprovianten wie Sandwiches, Pasteten oder Trockenfleisch zu begnügen, brachten Aleksandar aus Kursumlija und sein Freund ein komplettes gebratenes Lamm mit an den Strand.

Die Eigenheit ihres gastronomischen Leckerbissens teilten sie stolz in der Facebook-Gruppe „Griechenland Info“. Fotos zeigen das saftige Lammfleisch, das zunächst auf der Terrasse präsentiert und später auf einer Luftmatratze direkt am Strand in der ersten Reihe serviert wurde. Aleksandar provozierte humorvoll in einem Kommentar: „Gab es noch jemanden, der ein ganzes Lamm nach Griechenland gebracht hat?“

Die Reaktionen auf das ungewöhnliche Strandmahl waren vielfältig. Während einige das Gewicht des Lamms von 27 Kilogramm beeindruckend fanden, sahen andere das Ganze mit einem Augenzwinkern. Ein Nutzer namens Miroslav kommentierte humorvoll: „Ich gebe zu, du hast mir eine Hausaufgabe gegeben, ich melde mich, wenn ich sie gelöst habe.“

(FOTO: Screenshot/ Facebook, Grcka info)

Die Aktion der serbischen Touristen, die mit ihren mitgebrachten Speisen am Strand speisen, rief auch die Diskussion über den Spitznamen „Tomatentouristen“ wieder ins Bewusstsein. Ein Kommentar eines Gruppenmitglieds namens Mare richtete sich genau in diese Richtung: „Und dann erzählen sie, wir wären Tomatentouristen. Aber wir sind die echte ‚Lamm-Brigade‘.“

Weniger amüsiert waren allerdings jene, die darin einen Mangel an Respekt und Kultur sahen. Eine Frau namens Andjelka äußerte kurz und bündig: „Dieses Volk wird nie Kultur lernen“. Ein weiteres Gruppenmitglied namens Sanja kommentierte: „Ich habe schon alles Mögliche gesehen, aber das nicht, bis jetzt. Manchmal lassen mich solche Leute sprachlos zurück.“

Die Kritik erreichte ihren Höhepunkt mit der Aussage von Marijan, der Aleksandar und seinem Freund vorwarf, sie würden den guten Ruf der serbischen Touristen beschädigen: „Dem Lamm fehlt nichts. Dir fehlt offensichtlich einiges an Gehirn. Deshalb schauen alle dort auf uns wie auf Zigeuner. Genau wegen solchen wie dir. Was der Kluge sich schämt, darauf ist der Dumme stolz.“

Ungeachtet der Kritik erhielt ein Kommentar, der die humorvolle Aktion als Zeichen einer „Tourismus-Abschlussklasse“ interpretierte, die meisten Sympathien. „Jetzt soll uns mal jemand sagen, wir wären Tomatentouristen. Nur Klasse, Freund. Das bekommt man nicht einmal, wenn man 5* all inklusive bucht.“

Laut den meisten Nutzern soll das Bild in Pefkohori aufgenommen worden sein, einem Ort, der traditionell viele serbische Urlauber anzieht. Obwohl die Reaktionen auf die kulinarische Strandaktion gemischt ausfallen, zeigt sie doch eindrücklich, dass der Urlaubsspaß manchmal auch im Detail liegt – oder eben auf dem Teller.