Passagierin beschuldigt Mitreisenden: „Du bist nicht echt!“

Eine kuriose Episode an Bord eines Flugzeuges der American Airlines hat in den Weiten des Internets für rege Diskussionen gesorgt. Eine Passagierin, deren Verhalten in einem viralen Video dokumentiert wurde, hat die digitale Welt in den Bann gezogen und Fragezeichen auf die Stirnen ihrer Mitreisenden gemalt.

Die Frau, deren Identität unbekannt bleibt, wurde dabei gefilmt, wie sie durch den Gang eines voll besetzten Flugzeuges schritt, lautstark ihre Gründe darlegte, warum sie das Flugzeug verlassen wollte und dabei einen unerwarteten Vorwurf in den Raum warf. Sie beschuldigte einen Mitreisenden, „nicht real zu sein“.

„Leckt mich am Arsch, es gibt einen Grund, warum ich gehe“, proklamierte sie, während sie ihren Weg zwischen den Sitzreihen bahnte. Mit einer Geste untermauerte sie ihre Behauptung: „Glaubt mir oder nicht, es ist mir gleichgültig. Aber dieser Trottel dort ist nicht echt“, erklärte sie, während sie mit der Hand auf einen sichtlich verwirrten Passagier zeigte.

Die Reaktionen der Mitreisenden und der Internetgemeinde waren dabei ebenso bemerkenswert wie die Aktion selbst. Die Tatsache, dass die anderen Passagiere trotz der bizarren Anklage ihre Fassung bewahrten, sorgte für erstaunte Kommentare. Es ist urkomisch, wie alle dorthin schauen, wo sie hinzeigt“, „Ich frage mich, wen sie meinte“, „Wie konnten alle anderen so ernst bleiben?“, lauteten nur einige der Reaktionen.

Besondere Beliebtheit erlangte allerdings der Mann am Ende des Videos, der der Frau ein lakonisches „Auf Wiedersehen“ entgegnete. Die Aufnahme, die auf der Social-Media-Plattform TikTok geteilt wurde, hat seither bereits über 13,5 Millionen Zugriffe verzeichnet und zeigt eindrucksvoll, wie ein unerwartetes Ereignis in einer alltäglichen Situation das Interesse der Massen wecken kann.

Dieser Vorfall, so absurd er auch erscheinen mag, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Social Media das Tor zu den kuriosesten Momenten des menschlichen Lebens öffnen und diese mit der ganzen Welt teilen kann.