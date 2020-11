Stelze soll für Corona verantwortlich sein

In China geht man von einer aus Deutschland importierten Stelze als Auslöser für einen neuen Corona-Fall aus.

Tianjin: Eine deutsche Stelze soll einen Corona-Fall in China ausgelöst haben. In der Stadt Tianjin soll sich ein Arbeiter in einem Kühlhaus angesteckt haben. Das berichten staatliche Medien. Mehrere Tests sollen dabei ergeben haben, dass Virus-Spuren an der Verpackung einer gefrorenen Stelze gefunden worden sind.

Die Stelze sei zunächst aus Bremen nach Tianjin geliefert und von dort weiter in die Stadt Dezhou gesendet worden. Acht Menschen, mit denen der Arbeiter zuvor engen Kontakte hatte, wurden laut der staatlichen Zeitung “Global Times” unter Quarantäne gestellt. Tianjin hat nach dem Verdacht sofort strengere Kontrollen angesetzt.