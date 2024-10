Stiefvater missbraucht und schwängert 10-Jährige

Ein schwerer Fall von sexuellem Missbrauch erschüttert die Ferieninsel Mallorca. Ein 35-jähriger Spanier steht im Verdacht, seine 10-jährige Stieftochter mehrfach missbraucht und geschwängert zu haben. Der Vorfall kam ans Licht, als das Mädchen aufgrund von Bauchschmerzen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Entdeckung im Krankenhaus

Die Mutter des Kindes, die keine Kenntnis von den Vorfällen hatte, suchte medizinische Hilfe, als ihre Tochter über anhaltende Bauchbeschwerden klagte. Im Krankenhaus in Palma de Mallorca ergab eine Untersuchung, dass das Mädchen schwanger ist. Zusätzlich wurden Verletzungen festgestellt, die auf sexuellen Missbrauch hindeuten.

Untersuchungshaft

Der Mann, der bereits wegen Misshandlung vorbestraft ist, wurde am Montag festgenommen. Zwei Tage später wurde er dem Haftrichter in der Via Alemania vorgeführt, wo er die vorgeworfenen Taten gestand. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an, während die Ermittlungen der Polizei weiterlaufen.

Dieser Fall hat auf der Insel für breite Betroffenheit gesorgt, da die Details des Vorfalls die Öffentlichkeit aufrütteln. Die Ermittlungen der Polizeibehörden gehen weiter, um alle Aspekte dieses schockierenden Verbrechens zu beleuchten.