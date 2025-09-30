Straßenbahn erfasst Radlerin (89) – schwer verletzt

Beim Ausweichmanöver vor einer Straßenbahn stürzte eine 89-jährige Radfahrerin in Graz schwer. Der Unfall am Südtiroler Platz endete im Krankenhaus.

Eine 89-jährige Radfahrerin erlitt am Montagnachmittag in Graz schwere Verletzungen, nachdem sie von einer Straßenbahn erfasst worden war. Die Seniorin wurde mit einer erheblichen Ellenbogenverletzung ins LKH Graz (Landeskrankenhaus) eingeliefert, wo sie stationär behandelt werden musste.

Unfallhergang

Der Unfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr am Südtiroler Platz in Graz. Die betagte Frau war nach Polizeiangaben auf dem Gleiskörper in Richtung Osten unterwegs, als sie mit ihrem Fahrrad einer von hinten nahenden Straßenbahn auszuweichen versuchte. Sie lenkte zur Seite und stieg mit einem Fuß vom Rad ab. In diesem Moment erhielt sie einen Stoß durch die passierende Straßenbahn und stürzte schwer.

Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen am linken Ellbogen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort stationär im LKH Graz aufgenommen. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang dauern laut Polizei derzeit noch an.

📍 Ort des Geschehens