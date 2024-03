Streit in Lokal: 25-Jähriger schlägt Mann Zahn aus

In der sonst so idyllischen Skiregion Sölden zeigte sich am Montagabend gegen 22:00 Uhr eine weniger harmonische Seite. In einem der zahlreichen Lokale der Stadt gerieten zwei junge Deutsche, 21 und 25 Jahre alt, in eine hitzige Auseinandersetzung, die in einer handfesten Eskalation gipfelte.

Die genauen Umstände, die zu dem Disput führten, liegen noch im Dunkeln. Was jedoch klar ist: Die Auseinandersetzung nahm einen derart heftigen Verlauf, dass es zu körperlichen Übergriffen kam. Nach Zeugenaussagen landete der 25-Jährige einen Schlag im Gesicht des 21-Jährigen, der dabei einen Schneidezahn einbüßte.

Beide verletzt

Die Folgen des Vorfalls waren nicht nur für den jüngeren der beiden Kontrahenten spürbar. Der 25-Jährige zog sich eine ernsthafte Verletzung an der Hand zu. Während der 21-Jährige nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht wurde, lehnte der ältere eine weitere medizinische Behandlung ab. Er gab an, auf eigene Faust einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Dieser Vorfall wirft viele Fragen auf und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Behörden sind bemüht, den genauen Hergang sowie die Ursachen der Auseinandersetzung zu klären. Weitere Erhebungen sind im Gange, und es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen diese nächtliche Eskalation für die beiden jungen Männer haben wird.