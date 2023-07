Summer City Camps: Werde Teil eines aufregenden Ferienabenteuers mit Zeit!Raum

Werde Betreuer*in bei den ‚Summer City Camps – und verdiene gutes Geld in den Sommerferien.

Die Sommerferien sind da und Zeit!Raum betreut wieder Summer City Camps Standorte. Die Stadt Wien bietet eine ganztägige Ferienbetreuung in Wien, mit einem abwechslungsreichen Programm und spannenden Ausflügen für Wiener Schüler*innen. Das Projekt erstreckt sich über die gesamten Sommerferien und aus diesem Grund suchen wir motivierte und engagierte Betreuer*innen, die bereit sind, sich für 4 oder 5 Wochen (August) um das Wohl und die Unterhaltung der Teilnehmer*innen zu sorgen und sich in den Sommerferien etwas dazu verdienen wollen.

Die Summer City Camps finden in den Wiener Schulen der Bezirke 11, 12, 15, 20, 21 und 22 statt. Die Betreuung erfolgt von Montag bis Freitag (keine Wochenenddienste). Es besteht die Möglichkeit, entweder in Vollzeit (37 Stunden) oder in Teilzeit (15–30 Stunden) zu arbeiten. Die genaue Einteilung erfolgt nach einem gemeinsam vereinbarten Dienstplan und liegt in der Zeit zwischen 7:15 und 18:00 Uhr. Bezahlung Freizeitbetreuer*in: gemäß SWÖ KV 2023 Verwendungsgruppe 5, bei Stufe 1, 37 Wstd: € 2.297,00 brutto monatlich, zzgl. aliquotes Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Vorbereitungstage. Vordienstzeiten werden angerechnet.

„Als Betreuer*in wirst du Teil eines dynamischen Teams, das gemeinsam ein unvergessliches Ferienabenteuer für Kinder gestaltet. Du hast die Möglichkeit, mit ihnen auf aufregende Ausflüge zu gehen, spannende Aktivitäten zu organisieren und ihre Interessen und Talente zu fördern.“

Wir suchen Menschen, die gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zuverlässig sind und ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben. Eine pädagogische Ausbildung oder Erfahrung in der Kinderbetreuung ist notwendig, ebenso wie ein einwandfreier Leumund (Kosten werden erstattet). Bei uns zählen vor allem dein Engagement, deine Integrität und deine Freude daran, Kindern und Jugendlichen unvergessliche Sommermomente zu schenken.

Du hast die Chance neue Erfahrungen zu sammeln, dich weiterzuentwickeln und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Zudem bieten wir dir die Möglichkeit zur Supervision, um deine Erfahrungen zu reflektieren um dich in deiner pädagogischen Arbeit zu unterstützen.

Wer wir sind?

Zeit!Raum Wien ist ein Verein für soziokulturelle Arbeit, der seit 1995 ein wesentlicher Bestandteil in der offenen, aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit im Auftrag der Stadt Wien ist. Unser Hauptanliegen ist es, Kindern und Jugendlichen eine vielfältige Palette an Angeboten bereitzustellen, um ihnen ein eigenständiges und verantwortungsbewusstes Heranwachsen in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.

Bist du bereit Teil dieses Sommerabenteuers zu werden? Dann bewirb dich jetzt und erlebe mit uns die aufregendsten Sommerferien in Wien! Infos zum Projekt findest du unter www.ferieninwien.at.

KONTAKT Bewerbungen bitte inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Ausbildungsnachweisen per E-Mail an: bewerbung@zeitraum.org Betreff : Summer City Camps

Ansprechperson: Florian Schweiger Kontakt:

ZEIT!RAUM – Verein für soziokulturelle Arbeit

Sechshauser Straße 68-70

A-1150 WIEN

Tel: +43 1 892 74 00

office@zeitraum.org

www.zeitraum.org Folge ZEIT!RAUM auf Social Media!

Facebook

Instagram