Superintelligenz und humanoide Roboter – wer bremst die Tech-Konzerne?

Die Welt steht am Scheideweg einer technologischen Revolution, deren Ausgang ungewisser erscheint als je zuvor. Während globale Technologieunternehmen Milliardenbeträge in die Entwicklung Künstlicher Intelligenz investieren, melden sich zunehmend kritische Stimmen zu Wort. Sie warnen vor einer Entwicklungsdynamik, die möglicherweise nicht mehr kontrollierbar sein könnte.

Das Szenario-Paper „AI 2027″ skizziert eine beunruhigende Perspektive: Die Menschheit stehe kurz davor, eine Superintelligenz zu erschaffen – Maschinen, die dem Menschen in Denkfähigkeit, Geschwindigkeit und strategischem Kalkül überlegen wären. Was nach einem Motiv aus der Science-Fiction-Literatur klingt, wird von Wissenschaftlern durchaus ernsthaft diskutiert.

Doch wie Fachleute gegenüber krone.at anmerken, liegt die eigentliche Bedrohung möglicherweise auf einer ganz anderen Ebene.