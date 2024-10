Sveti Luka oder Halloween? Das sind die Bräuche

Sveti Luka oder Halloween? Während der Sveti Luka am Balkan tief in der Kultur verwurzelt ist, schwappt die Welle westlicher Feste wie Halloween über die Grenzen. Wie gehen die Einheimischen damit um?

In Serbien und Montenegro nimmt der Sveti Luka eine zentrale Stellung in der kulturellen und traditionellen Landschaft ein. An diesem besonderen Tag sind oft die Sprichwörter „Luka geht, der Wolf kommt“ und „Sveti Luka, Schnee bis zum Knie“ zu vernehmen, die den Einzug des Winters und die ersten Schneefälle symbolisieren. Doch St. Lukas repräsentiert mehr als nur ein einfaches Gelübde; er steht als Schlüsselfigur im Herzen der Kirche. Als Schutzpatron der Medizin und Pharmazie, wird er besonders in Krankenhäusern und Apotheken geehrt und verkörpert damit einen wichtigen Bezugspunkt für Ärzte, Apotheker und Patienten.

Die Traditionen und Bräuche des Sveti Lukas sind vielfältig und reichhaltig. In Südserbien wird der erste Gast, der am Lukas-Tag ins Haus kommt, gefragt, wie der Winter oder das Jahr sein wird. In Montenegro glaubt man, dass der Regenbogen am Himmel der Gürtel des Heiligen Lukas ist und dass, wenn man ihn sieht, dies bedeutet, dass der Sveti Luka für uns betet. Am heutigen Tag wird von den Menschen erwartet, dass sie ruhig und sanft sind, in Anlehnung an die Natur des Sveti Luka, der immer den Menschen geholfen hat.

Halloween hat an Popularität gewonnen

In den letzten Jahren hat jedoch eine andere Tradition, die aus dem Westen stammt, an Popularität gewonnen – Halloween. Der Geschichtsprofessor Djordje Bojanic äußerte sich zu diesem Thema: „Halloween, das in vielen Ländern, insbesondere in Amerika und England, gefeiert wird, sollte respektiert werden wie alle anderen Bräuche… aber wir sollten auch unsere eigenen respektieren, und es gibt keinen Grund, fremde Bräuche und Feiertage zu übernehmen.“

Bojanic betonte weiterhin: „An Halloween verkleiden sich Erwachsene und Kinder als Wesen aus der Unterwelt (Geister, Zombies, Hexen, Kobolde) und genießen spektakuläre Feuerwerke. Häuser werden mit Kürbissen oder Vogelscheuchen geschmückt. Höfe werden mit Grabsteinen, Gremlins, Laternen, Vogelscheuchen, Hexen, orangefarbenen und violetten Lichtern und Dekorationen wie Skeletten, Spinnen, Kürbissen, Mumien, Vampiren und anderen monströsen Kreaturen geschmückt.“

Trotz der Popularität von Halloween in der Welt und der geschätzten acht Milliarden Dollar, die während dieses Feiertags pro Jahr ausgegeben werden, besteht Bojanic darauf: „Das sind nicht unsere Bräuche, Halloween gehört uns nicht… wir haben unsere eigenen Feiertage, Traditionen und Bräuche.“