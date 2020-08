Tankstellen-Streit: 18-Jähriger feuert 3 Schüsse ab

Zwei Gruppen von Männern waren am Dienstagabend in Bregenz wegen einer Frau in Streit geraten. Schnell eskaliert die verbale Auseinandersetzung. Ein 18-Jähriger zog eine Waffe und feuerte drei Mal ab.

Scheinbar handelte es sich bei der Auseinandersetzung bei einer Tankstelle in der Rheinstraße um einen Beziehungsstreit. Die beiden Gruppen stritten sich um eine Frau.

Involviert waren insgesamt fünf Personen, wobei eine Gruppe aus zwei, die andere aus drei Personen bestand. Die fünf Männer gerieten kurz nach 22 Uhr aneinander. Schnell eskalierte der Streit, es kam zum Handgemenge.

Ein Bursche aus der Dreiergruppe zog plötzlich eine Gaspistole und feuerte drei Schüsse ab. Ein 19-jähriger Mann der rivalisierenden Gruppe wurde getroffen und leicht an Hals und Stirn verletzt. Sein 20-jähriger Freund erlitt bei der Auseinandersetzung ebenfalls leichte Verletzungen.

Im Zuge des weiteren Streites gelang es laut Polizeibericht, dem 18-Jährigen die Gaspistole abzunehmen. Die Gruppe rund um den Schützen flüchtete anschließend vom Tatort.

Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung konnten die Tatverdächtigen noch nicht gefasst werden. Einer davon, der 18-Jährige, welcher die Waffe abfeuerte, ist der Polizei jedoch namentlich bekannt. Die verwendete Gaspistole wurde sichergestellt. Am Polizeieinsatz waren zwölf Streifen der Bundespolizei beteiligt.