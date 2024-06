Taubstummer Rapper MC Baba sorgt für Aufsehen (VIDEOS)

In der Demokratischen Republik Kongo macht ein außergewöhnlicher Musiker Schlagzeilen. MC Baba, ein taubstummer Rapper, sorgt mit seiner unverwechselbaren Art für Aufsehen.

Trotz der Herausforderungen, die seine Behinderungen mit sich bringen, hat er sich nicht davon abbringen lassen, seiner Leidenschaft für Rapmusik zu folgen. Sein kometenhafter Aufstieg zum ersten gehörlosen Rapper des Kongos zeichnet ein inspirierendes Bild von Entschlossenheit und Kreativität.

TikTok-Hype

Begonnen hat MC Babas Karriere 2021 als Teil des Duos La Baseron, bevor er 2023 beschloss, seine musikalische Reise als Solokünstler fortzusetzen. MC Baba hat es geschafft, sich mit seinen Musikvideos einen Namen zu machen, die insbesondere auf TikTok eine breite Anhängerschaft gefunden haben. Seine Fans preisen ihn als den „Besten lebenden Rapper“ und ziehen Vergleiche zu Größen wie Shatta Wale aus Ghana und dem puertoricanischen Bad Bunny. Besonderes Aufsehen erregt dabei sein Hit „Biso Love“, der allein aufgrund seiner Originalität Millionen von Ansichten und Likes sammeln konnte.

Live-Auftritte

Über das Internet hinaus hat MC Baba es auch auf die Bühne geschafft, wo er live neben anderen Künstlern auftritt. Seine Live-Performances beweisen eindeutig sein Können und festigen seinen Status als bahnbrechender Künstler aus Afrika. Seine Entwicklung vom aufstrebenden Rapper zum Internetphänomen inspiriert weltweit.

Kritische Stimmen

Nichtsdestotrotz stößt MC Babas Musik auch auf kritische Stimmen, die seine Authentizität und musikalischen Fähigkeiten in Frage stellen. Einige Nutzer bemängeln, dass seine Soundtracks nicht mit den herkömmlichen Rapstandards mithalten könnten, was in Kommentaren wie „Die Musik ist zu Ende“ zum Ausdruck kommt.

Trotz der gemischten Reaktionen setzt MC Baba seinen Weg fort und reiht sich ein in die Riege der Pioniere im Bereich des „Deaf-Rap“. Neben bekannten Namen wie Warren Snipes, auch bekannt als „Wawa“, und Sean Forbes, bringt MC Baba frischen Wind in dieses aufstrebende Genre, dass vor allem von Gehörlosen und Schwerhörigen Künstlern geprägt ist.

Seine Reise verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten innerhalb der Musikindustrie und betont die wachsende Akzeptanz und Wertschätzung für Künstler mit Einschränkungen.