Teenager schießt Freundin dreimal in den Kopf, als sie Beziehung beenden will

Ein 14-Jähriger soll seiner Freundin drei Mal in den Kopf geschossen haben. Er konnte es nicht ertragen, dass sie mit ihm Schluss machen will. Das Mädchen überlebte wie durch ein Wunder.

Wisconsin/USA: Auf der Straße wollte eine Teenagerin mit ihrem Freund die Liebesbeziehung beenden. Ihr Freund soll ihr befohlen haben, ihr Mobiltelefon auszuschalten. Danach soll der 14-Jährige sie zur Seite geschubst und ihr eine Waffe auf ihren Kopf gerichtet haben. Kurz danach soll er den ersten Schuss abgefeuert haben.

Das junge Mädchen flehte ihn an damit aufzuhören. „Du musst sterben“,soll er ihr gesagt haben. Danach feuerte er zwei weitere Schüsse auf sie, bevor er die Flucht ergriffen hat. Das Opfer blieb wie durch ein Wunder am Leben und begab sich ins Krankenhaus. Sie erlitt drei Schusswunden im Kopf. Eine Kugel ging durch ihren linken Wangenknochen und blieb in der Nähe von ihrer Halsader stecken.

„Mit 14 Jahren muss dieses Baby nun mit einem Auge durchs Leben gehen und mit Kugeln in Hals und Kopf leben. Sie wurde einer großen Operation unterzogen und es stehen weitere Eingriffe an“, schreibt die Familie auf einer GoFundMe-Seite.

60 Jahre Haft möglich

Der 14-Jährige wurde festgenommen und wird wegen versuchten Mordes und gefährlichen Waffenbesitz angeklagt. Wenn der Jugendlich verurteilt wird, so drohen ihm bis zu 60 Jahre Gefängnis. Er soll in einem Snapchat-Posting zugegeben haben, seine Freundin „bei einem Wutanfall“ erschossen zu haben, so „Fox 6“.

Laut dem Richter kann er nur freikommen, wenn der 14-Jährige eine Kaution von 500.000 US-Dollar zahlt. Außerdem muss er sich von seiner Ex-Freundin und ihrer Familie fernhalten, schreibt „Racine County Eye“.