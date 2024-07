Teilzeitärzte: Einschränkungen für Wahlarztpraxen geplant

In Wien steht eine wegweisende Entscheidung bevor, die das Gesicht des öffentlichen Gesundheitswesens möglicherweise nachhaltig verändern wird. Die Debatte: Sollen Ärztinnen und Ärzte, die in öffentlichen Spitälern in Teilzeit beschäftigt sind, in Zukunft vom Betreiben von Wahlarztpraxen ausgeschlossen werden?

Vorschlag sorgt für Aufsehen

Die Initiative geht auf den Wiener Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) zurück. Seinem Vorschlag, Teilzeitarbeitende im öffentlichen Gesundheitswesen vom Betrieb eigener Wahlarztpraxen auszuschließen, sogt für Furore. Hacker betonte die Notwendigkeit dieser Maßnahme mit den Worten: „Wer Teilzeit im öffentlichen Gesundheitssystem arbeitet, der ist diesem System verpflichtet“. Dieses Statement unterstreicht die Intention hinter der geplanten Regelung. Eine stärkere Bindung der Ärzteschaft an das öffentliche Gesundheitssystem und damit einhergehend eine Erhöhung der Verfügbarkeit qualifizierter Medizinerinnen und Mediziner für die Allgemeinheit.

Kernpunkte der Diskussion

Diese geplante Neuregelung hat eine breite Palette an Reaktionen hervorgerufen. Die Befürworter sehen darin einen Schritt hin zu einer gerechteren Verteilung medizinischer Ressourcen und einer Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems. Kritiker hingegen befürchten eine Einschränkung der beruflichen Freiheit und Flexibilität der Ärzteschaft. Sie weisen auf mögliche negative Folgen für die medizinische Versorgung im privaten Sektor hin.