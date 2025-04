Telekom Srbija expandiert und übernimmt NET TV und Total TV

Telekom Srbija expandiert kräftig: Mit der Übernahme von NET TV Plus und Total TV wächst das Angebot auf 362 Kanäle. Ein TV-Erlebnis der Superlative.

Die Telekom Srbija Gruppe hat kürzlich die Übernahme von NET TV Plus und Total TV von der United Group abgeschlossen. Diese Akquisition erweitert das Angebot für die Diaspora erheblich, da nun über 150 neue Sender zur Verfügung stehen, was das Gesamtangebot auf beeindruckende 362 TV-Kanäle erhöht. Dieses erweiterte Portfolio umfasst eine Vielzahl von Inhalten, darunter Sport, Filme, Serien, Nachrichten und Unterhaltung.

Besonders die Zuschauer von NET TV in Europa und weltweit können sich auf ein erweitertes Sportangebot freuen, das nun auch die Arena Sport-Kanäle umfasst. Zusätzlich werden den Nutzern Kanäle mit den neuesten heimischen Serien und Filmen geboten, darunter Superstar TV, sowie Programme des öffentlich-rechtlichen Senders RTS und populäre regionale Kanäle aus Serbien und der Region. Darüber hinaus wird das Angebot an heimischen Serien und Filmen im Rahmen von Kino- und VoD-Diensten deutlich erweitert.

Vorteile für Diaspora

Für NET TV-Nutzer in Deutschland, der Schweiz und Österreich ergibt sich ein weiterer Vorteil: Sie können Mobilfunkdienste von MTEL zu besonders günstigen Konditionen nutzen, die speziell auf die Bedürfnisse der Diaspora zugeschnitten sind. Bestehende Kunden müssen dabei keine Änderungen an ihren Geräten oder Zahlungsmodalitäten vornehmen.

Mit der Akquisition von Total TV hat Telekom Srbija zudem ihr Satellitenfernsehangebot gestärkt. Ab April profitieren Total TV-Nutzer von einer Vielzahl an Kanälen aus dem Telekom Srbija-Portfolio. Diese Haushalte können sich auf ein erstklassiges Sportangebot über die Arena Sport-Kanäle freuen, das nun auch Inhalte des Sport Klubs beinhaltet, sowie auf ein attraktives Serien- und Filmprogramm auf den Superstar TV-Kanälen.

Zukünftige Investitionen

Vladimir Lučić, Generaldirektor der Telekom Srbija, kommentierte die Übernahme mit den Worten: „Mit der Übernahme von Total TV und NET TV hat die Telekom Srbija ihre führende Position im Bereich der Verbreitung multimedialer Inhalte sowohl in Serbien und der Region als auch in der Diaspora bestätigt.“ Er betonte: „Alle bisherigen Nutzer von Total TV in Serbien und Nordmazedonien sowie von NET TV weltweit werden ab sofort deutlich mehr Sender zur Verfügung haben. Besonders hervorheben möchte ich die besten Sport- und Serienkanäle: Arena Sport und Superstar. Ich bin überzeugt, dass unsere Nutzer die neuen Inhalte genießen werden und dass die Zahl unserer Nutzer in Serbien, der Region und weltweit weiter wachsen wird.“

Die Telekom Srbija plant, weiterhin in multimediale Inhalte zu investieren und die Qualität ihrer Dienstleistungen zu erhalten und zu verbessern, um weltweit ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten.