Temperatursturz und Unwetter: Bis zu 100 Liter Regen drohen

Der Sommer verabschiedet sich mit einem Paukenschlag: Nach letzten warmen Tagen kündigt sich ein dramatischer Wetterumschwung mit Unwetterpotenzial an.

Nach den Hundstagen können die Österreicher noch bis Mittwoch angenehmes Spätsommerwetter genießen. Laut GeoSphere Austria wird es in der kommenden Woche „kaum noch heiß, nächstes Wochenende sogar recht kühl“. Ab der zweiten Wochenhälfte zeigt die Temperaturkurve einen markanten Abwärtstrend – ein deutlicher Wetterumschwung steht bevor.

Der Dienstag beginnt im Südwesten mit vereinzelten Restwolken, während andernorts die Sonne dominiert. Im Laufe des Tages entwickeln sich im Berg- und Hügelland Quellwolken, die größtenteils ungefährlich bleiben. Lediglich zwischen dem Tiroler Alpenhauptkamm und den Tauern sowie den Lienzer Dolomiten steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter leicht an. Der Wind bleibt unauffällig. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 25 und 30 Grad.

Am Mittwoch erwartet die Osthälfte Österreichs zunächst sonniges Wetter, während in Vorarlberg und Nordtirol bereits am Morgen Regenschauer und vereinzelte Gewitter aufziehen. Diese breiten sich im Tagesverlauf mit zunehmender Intensität zunächst über die Bergregionen nach Osten aus. Gegen Abend erfassen die Gewitter auch den Donauraum sowie den Osten und Südosten des Landes. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen bis südwestlichen Richtungen, der bei Gewittern vorübergehend auffrischen kann. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad im Westen und 31 Grad im Osten.

Am Donnerstag bringt wiederkehrende Regenschauer, wobei es im Bergland zu länger anhaltenden und besonders im Süden zu ergiebigen Niederschlägen kommt. Stellenweise können Gewitter auftreten. Im Donauraum und im Osten bleibt es vormittags überwiegend trocken, bevor auch dort zunehmend Regen und Gewitter einsetzen. In diesen Regionen zeigt sich gelegentlich noch die Sonne, insgesamt überwiegt jedoch trübes Wetter mit deutlicher Abkühlung. Die Temperaturen erreichen maximal nur noch 17 bis 25 Grad.

GeoSphere Austria bestätigt diese drastische Wetterentwicklung: Der österreichische Wetterdienst prognostiziert für Donnerstag und Freitag in weiten Teilen Österreichs wechselhaftes Wetter mit häufigen Regenschauern. Besonders im Bergland und Süden werden intensive Niederschläge und örtlich auch Gewitter erwartet, während im Osten und Donauraum der Niederschlag erst im Tagesverlauf einsetzt.

In der Nacht zum Donnerstag formiert sich über der Adria ein intensives Tiefdruckgebiet, das in Venetien heftige Regenfälle und teilweise schwere Gewitter mit sich bringt. „Es besteht UNWETTERGEFAHR!“, warnt Clemens Grohs von Kachelmannwetter alle Urlauber.

Auf das Italientief folgt zudem ein stürmischer Mistral (Nordwestwind im Mittelmeerraum), wie der Meteorologe weiter ausführt: „Dieser fegt vom Rhonetal ausgehend über das zentrale Mittelmeer hinweg und bringt besonders Korsika und Sardinien Böen zwischen 40 und 80 km/h!“

Die Auswirkungen auf Österreich sind erheblich: „Bis in die Nacht zum Samstag kommen durch ein Italientief teils große Regenmengen zusammen. Regional sind durch Gewitter und Starkregen 50 bis 100 l/qm zu erwarten„, so Grohs.