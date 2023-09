Temu Online-Shop: Verlockende Preise, aber mit hohen Risiken!

Im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts ist Online-Shopping zum Alltag geworden. Einer der neuesten Spieler auf diesem dynamischen Markt ist „Temu“, ein Online-Shop, der in den sozialen Medien durch aggressive Werbekampagnen auf sich aufmerksam macht. Rucksäcke und Schuhe für unter 2 Euro? Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Doch was steckt wirklich hinter Temu? Ist der Anbieter seriös? Und welche Erfahrungen haben Kunden gemacht?

Temu ist ein Online-Shop mit Sitz in China, der seit Ende 2022 in den USA tätig ist und seit Mitte 2023 auch in Europa Fuß fassen will. Seine große Auswahl an verschiedenen Produkten und die extrem niedrigen Preise machen ihn auf den ersten Blick attraktiv. Doch Vorsicht ist geboten: Wie bei vielen Anbietern aus China sollte man nicht blind einkaufen, sondern den Verstand einschalten.

Die Funktionsweise von Temu ähnelt anderen Plattformen wie Wish, AliExpress und Joom. Das bedeutet, dass man sich auf lange Lieferzeiten einstellen sollte und die Qualität der Produkte nicht immer den Erwartungen entspricht.

Erfahrungen und Bewertungen: Ein gemischtes Bild

Die Bewertungen von Temu sind durchwachsen. Bei Trustpilot erhält der Anbieter eine mäßige Gesamtwertung von 3,4 Sternen. Auffällig ist, dass viele 5-Sterne-Bewertungen mit Rabattcodes verbunden sind – ein Hinweis darauf, dass diese möglicherweise nicht authentisch sind. Häufig wird auch die mangelhafte Qualität der Produkte bemängelt. Hin und wieder wird sogar berichtet, dass Bestellungen gar nicht angekommen sind.

Datenschutz: Ein kritischer Punkt

Trotz der verlockenden Angebote sollte man sich die Nutzung von Temu genau überlegen. Experten warnen vor einem Datenschutzproblem: Die App erfordert viele unnötige Berechtigungen wie den Zugang zu den eigenen Fotos, Videos, der Kontaktliste und WLAN-Informationen. Auch die Verbraucherschutzzentrale hat bereits vor der App gewarnt.

Fazit: Ein Abenteuer mit Risiken

Temu ist ein weiterer Anbieter aus China, der mit niedrigen Preisen lockt. Wer sich auf ein Shopping-Abenteuer einlassen will und keine zu hohen Ansprüche hat, kann bei Temu durchaus fündig werden. Allerdings sollte man sich der Risiken bewusst sein: Lange Lieferzeiten, fragwürdige Qualität und Datenschutzbedenken sind Aspekte, die man vor einer Bestellung bedenken sollte. Wer auf der Suche nach hochwertigen Produkten ist und keine langen Lieferzeiten in Kauf nehmen will, sollte sich eine Bestellung bei Temu gut überlegen.