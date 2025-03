Teodora Dzehverovic zeigt ihr intimes Tattoo!

Teodora Dzehverovic zieht erneut alle Blicke auf sich: Ein neues Tattoo an einer intimen Stelle sorgt für Gesprächsstoff.

Teodora Dzehverovic, eine bekannte Sängerin, sorgt mit ihren provokanten Fotos in den sozialen Medien immer wieder für Aufsehen. Kürzlich bestätigte sie die Gerüchte über eine Gesäßvergrößerung, die sie in Brasilien durchführen ließ. Doch nun gibt es ein weiteres Gesprächsthema um die Sängerin.

Tattoo-Entdeckung

Während sie das sonnige Wetter an einem exotischen Ort genießt, fiel den Beobachtern ein Tattoo auf, das sich an einer intimen Stelle befindet. Auf ihrer Leiste prangt der Schriftzug „Cute but psycho“ (Süß, aber Psychopath). Dies ist jedoch nicht das einzige Tattoo, das sie ziert.

